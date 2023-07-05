Путин получает отдачу от пригожина

13:37 05 июля Киев, Украина

Уже ни для кого не секрет, что творение «Пригожин» и ЧВК «Вагнер» были инициированы и созданы при полном осведомлении и содействии Кремля. Путин об этом знал, впрочем, как знал и самого Пригожина, с его амбициями, еще со времен встречи с Джорджем Бушем младшим на плавучем ресторане «New Island». По принципу “ты мне – я тебе”, Пригожин получил от Путина ежегодные многомиллиардные господряды на обеспечение питанием детских садов, школ и, самое главное, армии. Путин, в свою очередь, получил частную военную компанию, учрежденную при сотрудничестве с ФСБ, из бывших спецназовцев ГРУ, а также людей, имевших реальный боевой опыт в горячих точках.

Поэтому, когда его детище организовало против него восстание, у Путина “прорвало” и всю свою обиду он, конечно же, выразил в денежном эквиваленте. На пресс-конференции со своими прихлебателями, диктатор пожаловался, что компания «Конкорд» за год войны заработала 80 млрд рублей, тогда как государство субсидировало вагнеровцев еще на 88 млрд рублей, не считая страховых выплат в 110 млрд рублей. “Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться”, - подытожил свое нытье Путин.

За что боролись, на то и напоролись, как говорится. Как можно создавать вокруг себя рассадник коррупции, лишать себя монополии на насилие, совместить все это в “одном флаконе”, откупорить этот “флакон”, давая возможность пускать метастазы по всему аппарату государственной власти, и без того развращенной воровством из бюджета и надеяться на “честное слово” урки?