Путин: пищевой геноцид собственного народа

18:24 02 Сентябрь Киев, Украина

В далекие времена Перестройки Москву посетила Маргарет Тэтчер. Тогда она произнесла странную фразу, глядя Горбачеву в глаза: «Страна у вас большая, но и народу в ней много: надо сократить его численность наполовину».

С тех пор российские лидеры по очереди и наперегонки по всей видимости пытаются воплотить слова «железной леди» в реальность. Особенно преуспел в деле геноцида собственного народа Владимир Путин. Если Росстат приводит значение численности «населения» России на 2018 год в 140 млн. человек, включая в это число 14 млн. гастарбайтеров, тогда действительная величина народонаселения России 126 млн. человек.

Особенно зримо это видится на примере Москвы. На 2018 год коренных москвичей, то есть москвичей в третьем поколении, осталось лишь 300 тыс. человек; из 14 млн. прописанных и зарегистрированных в Москве граждан лишь только 3,4 млн. русских. Таким образом, в «русском городе» Москве на одного русского приходится 4 инородцев, большинство которых прибыло в Москву не с российских территорий, а из сопредельных с Россией государств.

Мы все помним первый «национальный» проект-идею Путина, заявившего в 2003 году, что для него нет ничего более главного, нравственно-высокого, чем умножение русского народа. Слова, слова, слова…

Так говорил принц Гамлет в одноименной трагедии Шекспира про речи своего отчима, узурпировавшего королевскую власть в государстве, который желал всем свободы и процветания в его стране. Все до единого персонажи трагедии (несколько десятков человек) были насильственно умерщвлены друг другом. Никто из них не увидел этого царства свободы и справедливости.

Обстановка в России в наши дни до ужаса напоминает ситуацию в датском королевстве времен принца Гамлета: та же ложь в устах верховной власти о спокойствии народа под её владычеством, те же насильственные действия королевской полиции в отношении недовольных королем, те же «профилактические» действия с подсовыванием негодной (отравленной) пищи и воды людям и так далее.

Древнегреческий политик времен войн диадохов Фокион сказал фразу о Кассандре, царе Македонии, которая вполне походит как характеристика Путина: «Путин подобен кипарису, Он высоко и гордо поднимается кверху, но не приносит плодов; его лучшая сторона – произнесение непрекращающихся надгробных речей».

Все идеи об умножении русского народа давно забыты Путиным, но Путин с нами! Как говорили древние германцы: «Хайль, Путин!», или «Да снизойдет на Путина Божья благодать!». Русские люди знают, как закончились все эти эксперименты с «хайль» или «зиг хайль» («Да пребудет с нами победа» – перевод с немецкого)

Путинская политика в отношении роста благосостояния народа закончилась, не начавшись, когда он в 2002 году заявил, что настоящей русской идеей является удвоение ВВП. Один мудрый политик эпохи античности диадох Антигон сказал по этому поводу: «Когда смолкают высокие идеи и национальные импульсы, только деньги становятся сильнейшим рычагом и единственным основанием власти».

Поскольку дети не являются субъектом капиталистической экономики, построенной Путиным, то они страдают от гегемонии капитализма в первую очередь, их родители – во вторую. Соответственно, никакого умножения народонаселения России при Путине не было и не могло быть.

Соответственно, слухи о пищевых отравлениях как следствии применения генетического оружия против народов России нуждается в самом глубоком расследовании, нахождении главаря-инициатора этого плана, его исполнителях и производителях отравленных генетическим будильником продуктов питания, которые срабатывают не сразу, а по мере захватом чужих ДНК через продукты питания организма принимающего эту пищу человека.

Пресловутое пальмовое масло с температурой плавления около 40 ºС уже является генетическим грузом для русского человека, поскольку его может усваивать организм только в условиях тропиков, в которых температура кожных покровов автохтонов, негров, превышает 45 ºС, что делает усвоение организмом пальмового масла нормальным физиологическим процессом.

При температурах окружающей среды ниже 40 ºС пальмовое масло становится шлаком, который повреждает мелкие и крупные кровеносные сосуды, лимфатическую сеть, способствует деградации мочеполовой системы, ограничивая или вовсе уничтожая способность человеческого рода к размножению и появлению потомства.

Деградация населения России, а значит, и уменьшение его численности могут быть связаны с заменой традиционных цепочек питания, что ведет к негативным последствиям: умственной и половой деградации населения России, уменьшение численности её населения, увеличение его инвалидизации, причем с детского возраста. В процентном отношение Россия вышла на одно из первых мест мире по инвалидности населения!

Все эти явления произошли во время правления Путина, то есть в период 1999 – 2019 годы, которому еще не видно конца, а это значит, что и население России будет стремительно уменьшаться, как бы не хотелось Росстату подсластить язык Путину, приписывая к числу граждан России 15 – 20 млн. гастарбайтеров.