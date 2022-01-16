Путин: пищевой геноцид собственного народа

18:24 02 Сентябрь Киев, Украина

В далекие времена Перестройки Москву посетила Маргарет Тэтчер. Тогда она произнесла странную фразу, глядя Горбачеву в глаза: «Страна у вас большая, но и народу в ней много: надо сократить его численность наполовину».

С тех пор российские лидеры по очереди и наперегонки по всей видимости пытаются воплотить слова «железной леди» в реальность. Особенно преуспел в деле геноцида собственного народа Владимир Путин. Если Росстат приводит значение численности «населения» России на 2018 год в 140 млн. человек, включая в это число 14 млн. гастарбайтеров, тогда действительная величина народонаселения России 126 млн. человек.

Особенно зримо это видится на примере Москвы. На 2018 год коренных москвичей, то есть москвичей в третьем поколении, осталось лишь 300 тыс. человек; из 14 млн. прописанных и зарегистрированных в Москве граждан лишь только 3,4 млн. русских. Таким образом, в «русском городе» Москве на одного русского приходится 4 инородцев, большинство которых прибыло в Москву не с российских территорий, а из сопредельных с Россией государств.

Фото: Население РФ стремительно сокращается

Мы все помним первый «национальный» проект-идею Путина, заявившего в 2003 году, что для него нет ничего более главного, нравственно-высокого, чем умножение русского народа. Слова, слова, слова…

Так говорил принц Гамлет в одноименной трагедии Шекспира про речи своего отчима, узурпировавшего королевскую власть в государстве, который желал всем свободы и процветания в его стране. Все до единого персонажи трагедии (несколько десятков человек) были насильственно умерщвлены друг другом. Никто из них не увидел этого царства свободы и справедливости.

Обстановка в России в наши дни до ужаса напоминает ситуацию в датском королевстве времен принца Гамлета: та же ложь в устах верховной власти о спокойствии народа под её владычеством, те же насильственные действия королевской полиции в отношении недовольных королем, те же «профилактические» действия с подсовыванием негодной (отравленной) пищи и воды людям и так далее.

Древнегреческий политик времен войн диадохов Фокион сказал фразу о Кассандре, царе Македонии, которая вполне походит как характеристика Путина: «Путин подобен кипарису, Он высоко и гордо поднимается кверху, но не приносит плодов; его лучшая сторона – произнесение непрекращающихся надгробных речей».

Все идеи об умножении русского народа давно забыты Путиным, но Путин с нами! Как говорили древние германцы: «Хайль, Путин!», или «Да снизойдет на Путина Божья благодать!». Русские люди знают, как закончились все эти эксперименты с «хайль» или «зиг хайль» («Да пребудет с нами победа» – перевод с немецкого)

Фото: инвалидизация населения - часть политики Путина

Путинская политика в отношении роста благосостояния народа закончилась, не начавшись, когда он в 2002 году заявил, что настоящей русской идеей является удвоение ВВП. Один мудрый политик эпохи античности диадох Антигон сказал по этому поводу: «Когда смолкают высокие идеи и национальные импульсы, только деньги становятся сильнейшим рычагом и единственным основанием власти».

Поскольку дети не являются субъектом капиталистической экономики, построенной Путиным, то они страдают от гегемонии капитализма в первую очередь, их родители – во вторую. Соответственно, никакого умножения народонаселения России при Путине не было и не могло быть.

Соответственно, слухи о пищевых отравлениях как следствии применения генетического оружия против народов России нуждается в самом глубоком расследовании, нахождении главаря-инициатора этого плана, его исполнителях и производителях отравленных генетическим будильником продуктов питания, которые срабатывают не сразу, а по мере захватом чужих ДНК через продукты питания организма принимающего эту пищу человека.

Пресловутое пальмовое масло с температурой плавления около 40 ºС уже является генетическим грузом для русского человека, поскольку его может усваивать организм только в условиях тропиков, в которых температура кожных покровов автохтонов, негров, превышает 45 ºС, что делает усвоение организмом пальмового масла нормальным физиологическим процессом.

Фото: пищевой геноцид русского народа

При температурах окружающей среды ниже 40 ºС пальмовое масло становится шлаком, который повреждает мелкие и крупные кровеносные сосуды, лимфатическую сеть, способствует деградации мочеполовой системы, ограничивая или вовсе уничтожая способность человеческого рода к размножению и появлению потомства.

Деградация населения России, а значит, и уменьшение его численности могут быть связаны с заменой традиционных цепочек питания, что ведет к негативным последствиям: умственной и половой деградации населения России, уменьшение численности её населения, увеличение его инвалидизации, причем с детского возраста. В процентном отношение Россия вышла на одно из первых мест мире по инвалидности населения!

Все эти явления произошли во время правления Путина, то есть в период 1999 – 2019 годы, которому еще не видно конца, а это значит, что и население России будет стремительно уменьшаться, как бы не хотелось Росстату подсластить язык Путину, приписывая к числу граждан России 15 – 20 млн. гастарбайтеров.