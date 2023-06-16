Путин не собирается прекращать войну пока остается живым

22:09 03 июня Киев, Украина

Россия сейчас начала распространять пропагандистский нарратив о “необходимости мирных переговоров”. Однако он ложный и переговоры необходимы Кремлю для перегруппировки войск, восполнении сил, передышке от войны. Тем более что менее чем через год должны состояться выборы и Путину крайне важно, чтобы население РФ снова пришло на них с мыслью – “если не Путин, то кто?”.

Поэтому, слова Путина – “Мы знаем, чего мы хотим и знаем, какими средствами мы добиваемся своих целей. У нас огромный человеческий ресурс” – звучат ожидаемо, но все равно жутко. Диктатор-людоед, который давно должен копать грядки где-то в Подмосковье и страдать маразмом, остается у власти и готов утопить в крови, прежде всего, собственное население.