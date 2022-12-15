Путин не хочет переговоров

15:02 15 декабря Киев, Украина

После того как президент Украины Владимир Зеленский озвучил “формулу мира”, диктатор Путин устроил террор. Энтони Блинкен рассказал, что с одной стороны Россия заявляет о “готовности к переговорам”, а с другой усиливает удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. По его мнению, это не свидетельствует о желании Путина вести мирные переговоры.

Заявления Кремля о “желании сесть за стол переговоров” необходимо агрессору, чтобы показать мировой общественность, что Россия “желает завершения войны”, а Украина, якобы “отвергает” это и на Киев “необходимо надавить”. На самом же деле, прекращения огня не приведет к прекращению войны, даже если будет подписано мирное соглашение. Все понимают, что Путин снова накопит силы и начнет новое вторжение, с учетом проработанных ошибок.

Тем не менее, до сих пор находятся те, кто готов пойти на уступки Кремлю. Так, президент Франции играет в игру “умиротворения”. По мнению Макрона, Путину “необходимо предоставить гарантии безопасности”. Мягко говоря, странная позиция президента, одной из лидирующих стран ЕС с ядерным оружием. Видимо, в Кремле не уточнили, о каких именно “гарантиях безопасности” должен просить Макрон, однако намекнули, что “могут прекратить войну, если таковые будут предоставлены”.

Все это никак не вяжется с логикой происходящего и, очевидно, переговоров с Путиным никто вести не собирается, по крайней мере, до тех пор, пока оккупанты находятся в Украине и продолжают обстреливать украинские города.