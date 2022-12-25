Путин и Лукашенко вместе до конца

21:06 25 декабря Киев, Украина

19 декабря два последних диктатора Европы провели совместную пресс-конференцию, на которой обменялись “любезностями”. В частности, Лукашенко заявил следующее: “Вы же знаете: мы вдвоём соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете”.

Слова усатого диктатора звучали с иронией, однако он тем самым озвучил реальность, в которой он и его коллега находятся. С Путиным все давно ясно – военный трибунал в Гааге и, в лучшем случае, пожизненное тюремное заключение. А вот Лукашенко всеми силами старался избежать такой же участи, но, видимо, не получится.

Усатый диктатор заявил о необходимости увеличить численность российских войск в РБ, под параноидальным предлогом; уведомил СМИ, что белорусские пилоты проходят подготовку для “запуска специфичных боеприпасов”; сообщил о размещении в Белоруссии комплексов С-400 и «Искандер», которые уже стоят на боевом дежурстве.

Не понятно, додавил ли Путин Лукашенко до степени, что усатый готов ввести свои войска в Украину или же белорусский диктатор подыгрывает бункерному в запугивании Запада и Украины. Но ясно одно, Лукашенко не удастся сохранить власть или избежать наказания после поражения Путина. Его ждет такой же суд и трибунал. Жажда кремлевских денег, которыми щедро осыпает усатого бункерный, приведет к тому, что вся семья Лукашенко, вероятно, также будет расплачиваться за грехи своего отца. Наверняка многие выдохнут с облегчением, когда увидят эту парочку на скамье подсудимых в неподконтрольном им суде.