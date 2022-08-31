путин довёл россию до самоубийства

11:40 09 августа Киев, Украина

История докажет, что роковым просчетом Владимира Путина была его уверенность в том, что Европа прогнется, если он вторгнется в Украину — из-за ее чрезмерной зависимости от российских энергоносителей. Но этого не вышло. Он также не понял, что чрезмерная зависимость работает в обе стороны: европейцы нуждались в его нефти и газе, а он полностью полагался на их рынок.. Другими словами, путину следует оставить свои имперские амбиции на Западе, пока он не диверсифицировал свою клиентскую базу и не построил трубопроводы и заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Востоке для экспорта в Китай, крупнейшую в мире страну — покупателя энергии. Он вторгся в Украину, а затем шантажировал и оскорблял остальную Европу, что заставило ее искать новых поставщиков и альтернативные источники энергии.
Европе легче находить новых поставщиков, а вот Россия не может заменить Европу новыми потребителями.

Путин также терпит неудачи на поле боя. Украинцы победоносно сопротивляются с помощью огневой мощи Запада.

Рассмотрим ситуацию: пути навсегда оттолкнули Европу. Даже если он получит Украину, она будет разорена и неуправляема. русская армия ослаблена. Его экономика не имеет будущего без закупки нефти и газа по Европе при отсутствии рынка Китая.. Европейский Союз и Великобритания вводят санкции и обещают перестать полагаться на российскую нефть, газ и уголь. Энергия и продовольствие являются источником жизненной силы экономики, и путинскую вепонизацию и то и другое никогда не забудут.

Путин не сможет заменить рынок Европы рынком Китая и другими азиатскими рынками в течение многих лет, к тому же трубопроводы через огромные территории стареют, когда речь идет о природном газе.

Сегодня путин сам себя переиграл. путин загнан в тупик, а россия на грань краха и безумия. И именно путин довел россию до самоубийства.

Путин при своем правлении россией удалось вывести особую породу извергов, которая с молчаливым одобрением воспринимает все то, что делает он с ним от имени государства. Но с Украиной московский карлик не учел один очень важный фактор.

В Украине совершенно другой качественный состав населения. Украинский народ не желает жить в тоталитарном государстве, которым на сегодняшний день является путинская россия. И отстаивая этот свой демократический и европейский выбор, он готов сражаться и побеждать.