Путин боится бабушек и детей

Боязнь главного врага человечества собственного народа поражает. Его варвары в погонах начали задерживать детей. 2 марта, в автозак поместили двух мам и их несовершеннолетних детей с плакатами – “нет войне”.

На следующий день, 3 марта, на аналогичном митинге в Петербурге была задержана блокадница Ленинграда. Ее отвели в автозак и выписали административный протокол.

С учетом того, что лысый карлик отдал приказ расстреливать мирное население и бомбит города Украины, заключение детей и стариков, которых он, судя по всему, боится, не сильно удивляет. Удивляет другое – во время задержания, все, на что были способны россияне, так это кричать – “позор, позор” и снимать происходящее на камеры.

Судя по всему, этот народ больше ни на что не способен. Обычные крики на митинге и призывы хоть к чему либо, никогда не останавливали рашистское руководство. Ни один митинг не принес результата протестующим. Им, видимо, нравится мазохизм. Их бьют, задерживают, арестовывают, сажают в тюрьмы, а они продолжают кричать “позор, позор”, что больше напоминает блеяние стада овец: “вроде бы не приятно, но это же не нас сажают, а наших соотечественников”, “если мы вмешаемся, нас посадят в тюрьму”.

Аморфная масса россиян никак не может понять, что мирные протесты только наполнят тюрьмы. Необходимо брать в руки оружие и начинать штурм Кремля. Только так можно прийти к “светлому будущему”, которое им обещают путинисты уже много лет.