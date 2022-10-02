Путин аннексировал украинские территории

Скорее всего, бункерный дед, наконец, начал понимать, что допустил серьезную ошибку, начав вторжение 24 февраля. Вместе с тем, он также понимает, что альтернативой войне для него является только смерть, политическая и, вероятно, физическая. Потому, он продолжает свое “победобесие”, кидая максимально зомбированному населению кость в виде аннексированных территорий.

Дело в том, что спустя 7 месяцев войны, Россия не получила, фактически, ничего. Ни одна, из так называемых целей, не была выполнена, а люди, между тем, продолжают призываться на фронт и не возвращаться оттуда. Аннексия временно оккупированных украинских областей, должна, якобы показать россиянам, что их страна продолжает держать инициативу в своих руках.

В тоже время, судя по выступлению Путина после подписания, так называемых, документов об аннексии, старость дает о себе знать и его выкрики “Россия, Россия!” или трехкратное ура дают все основания полагать, что бункерный тронулся умом. Если еще в начале года Путин действовал согласно, хоть примитивному, не продуманному, но плану, то теперь, отчаянные шаги диктатора, которые, между тем, не дают позитивных результатов для России, действительно могли пошатнуть психику старого человека.

Так или иначе, для остального мира аннексия украинских территорий не стала неожиданностью и не изменила ничего, кроме усиления поддержки Украины. И теперь никто не намерен вести разговоры со старым дедом.