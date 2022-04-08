“Путин – патологический трус” – заявление Юрия Швеца

Юрий Швец – бывший разведчик КГБ. Он дал свою характеристику бывшему коллеге, который сейчас, к большому сожалению, занимает пост главы ядерного государства уже больше 20 лет.

“Вы посмотрите, он ведь трус отчаянный. Что бы он ни строил из себя при помощи СМИ – такого мачо-мена и так далее. Посмотрите на это бункерное создание, которое до сих пор сидит от ближайших соратников на расстоянии 7–10 метров. То есть он панически боится за свою жизнь”, - заявил Швец в своем интервью.

В то время, пока “бункерный” массово отправляет десятки тысяч своих солдат на верную смерть, говоря о каком-то там “героизме и доблести”, а также призывая, не раздумывая “пожертвовать своей жизнью ради спасения государства”, он, сидит в бункере и трясется за свою жизнь, опасаясь ближайших соратников.

Трусость карликового существа не позволит ему применить ядерное оружие, потому, что в этом случае, он также будет уничтожен. А учитывая тот факт, что существо находится в бункере, то смерть его будет долгой и мучительной.