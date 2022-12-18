Путин – неудачник года

12:19 18 декабря Киев, Украина

По мнению американского издания «Politico», Путина признали неудачником года. Насколько это соответствует действительности? До 24 февраля 2022 года, кремлевский диктатор имел купленных политиков в ЕС, его пропаганда вещала на полную силу на Западе, Россия оставалась монополистом по поставкам газа в Европейском Союзе, российской армии боялись даже некоторые страны НАТО. Более того, путинский ультиматум, где он требовал возвращение позиций Североатлантического альянса до границ 1997 года, рассматривали всерьез и Запад хотел дать “гарантии безопасности”. Всего вышеперечисленного Путин лишился и вскоре, лишиться еще большего. Поэтому, да, звание “неудачник года” бункерный дед получил вполне оправдано.

Стоит ожидать, что в ближайшем будущем, хозяин Кремля станет самым большим неудачником среди диктаторов, когда-либо живших на планете Земля.