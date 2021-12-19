Психолог: вопрос онлайн-обучения даже не стоит обсуждать

"Есть статистика, что только 5,7% людей во всем мире способны самостоятельно учиться онлайн. Это требует совсем другого образа жизни, специфической концентрации внимания и специфических навыков. Если говорить о наших детях, культуре, менталитете, - на сегодня школа,это место, где дети дружат, это фактор социализации, где у детей появляется первая дружба, первые моральные дилеммы: выполнить требование учителя или не сдать друга, который что-то там натворил. Это обмен моделями поведения семейного типа воспитания, где все дети в школу приходят из разных семей", - считает психолог.

По мнению Романовой, переход на онлайн-обучение не стоит даже обсуждения.

"Говорить о том, что мы с удовольствием пойдем в онлайн, полезно ли это – не обговаривается. Более того, есть очень много психических и психологических проблем у детей, семей, с которыми не просто нельзя, а запрещено учиться онлайн. Мы 5-6 лет выстраивали инклюзивное образование, и онлайн-обучение – это разрушение инклюзивности. А с другой стороны – невротизация родителей, связанная с постоянными изменениями экономической ситуации. Все это не приводит ни к чему хорошему", - считает Романова.