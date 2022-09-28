Псевдореферендумы: оккупанты "рисуют" цифры

10:38 28 сентября Киев, Украина

Так, за включение оккупированной части Запорожской области в состав россии якобы проголосовали 93,11% жителей. В Херсонской области такой шаг "поддержали" 87,05% граждан. А вот на оккупированных территориях Донбасса результат оказался почти стопроцентным — в Луганской области оккупанты заявляют о 98,42% "голосов" за присоединение к россии, а в Донецкой области — 99,23%.

Окончательные "результаты" псевдореферендумов еще не подведены, однако в Совете Федерации уже заявили, что рассмотрят вопрос о "вхождении" так называемых "ЛНР", "ДНР" и оккупированных российскими войсками частей Херсонской и Запорожской областей в состав рф на ближайшем заседании, которое состоится 4 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Этот фарс на оккупированной территории нельзя назвать даже имитацией референдумов. Что нарисуют вместо результата, мы знали заранее. Даже разведке не нужно было особенно стараться. Согласованные цифры для этого фарса были брошены в СМИ. россия даже не скрывается", — сказал президент. Зеленский подчеркнул, что "единственным рациональным ответом на такую дерзость оккупанта" есть еще больше поддержки для Украины.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров подчеркнул, что ничего похожего на волеизъявление, демократию или выборы на оккупированных территориях не происходило: "Посмотрим на такие факты: оккупанты не смогли набрать людей в комиссию, не было достаточного количества людей для организации, а жители на эти дни массово выезжали из города в деревни и Азовского побережья, чтобы скрыться от участия в этом фарсе.. Рашисты скандируют в своих пабликах, проголосовавших "за" 92%. Но? за что?"

Начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай обратил внимание на то, что заявленное захватчиками количество людей, принявших участие в псевдореферендуме в Луганской области, примерно равно численности избирателей в 2012 году.. По его словам, цифры абсолютно не соответствуют действительности, ведь не учитывают не только умерших, но и сотни тысяч переселенцев в пределах Украины и россии.

Цивилизованный, демократический мир осуждает и не поддерживает проведение россией на временно оккупированных украинских территориях незаконных "референдумов" и их фальсификацию.

Об этом в Twitter сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне системных нарушений прав человека", – написал он.

Также Боррель добавил, что ЕС высоко оценивает мужество украинцев, продолжающих противостоять российскому вторжению.

Несмотря на непризнание таких референдумов, муртады россии на временно оккупированных териториях продолжают рисовать цифры в угоду кремлевскому диктатору.