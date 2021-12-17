Провокаторы в деле!

Российские террористические войска, действующие на территории Украины, применяют тактику смешанных боевых групп. Так, в сложившейся штурмовой роте якобы «войск ДНР» есть два взвода: один состоит исключительно из подготовленных военных РФ (отличить их практически невозможно), а в другом - присутствуют смешанные отделения (на пять - шесть завербованных боевиков два - три подготовленных российских военных, которые играют роль сержантов и командиров - инструкторов).

Так вот, предатели украинского государства полагают, что российские наемники уважают их, но они очень ошибаются: в перехваченных радиопереговорах командиров оккупационных войск неоднократно можно было услышать, как они презрительно называют предателей «мясом» или «консервами». И если во время боя становилось «горячее», то российские инструкторы просто бросали своих приспешников на верную смерть, а сами бежали, прикрываясь их жизнями.

Кремлевское руководство очень любит повторять мантру «их там нет» и добавлять к ней заклятие «а вы докажите». Доказательств причастности России к конфликту в Донбассе было и немало. Но Кремль этого никогда не признает!

Так, 3 марта 2021, российские кураторы позволили так называемой «народной милиции ДНР» стрелять по украинским войскам «на опережение». В тот же день уполномоченный представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что Украина «провоцирует военную эскалацию конфликта» и обвинил Киев в аннулировании «большинства согласованных ранее гарантий безопасности».

Данные провокации можно рассматривать в комплексе с давлением на Виктора Медведчука и с трансфером власти в России. На широкомасштабное вторжение русская армия вряд ли решится, опасаясь введения новой порции серьезных санкций.

Главари так называемой армии «ДНР» часто пытаются промыть мозги жителям ОРДЛО, придумывая и распространяя порции циничной лжи. Так, давая комментарии своей «прессе» они отмечают, что украинские военные якобы продолжают концентрировать тяжелое вооружение на линии соприкосновения и обстреливают позиции «Д/ЛНР».

На самом деле, именно российские наемники не только сосредотачивают, но и активно пользуются российским тяжелым вооружением, постоянно ведут активный огонь в сторону украинских позиций, при этом разрушая жилища и убивая мирных жителей, провоцируя украинских военных на ответ.