Провокация огнем с российской территории

В Центре противодействия дезинформации сообщают, что войска РФ могут обстрелять украинский Луганск из РСЗО «Град». Фактически реальным местом, откуда может вестись обстрел, является местность между нп Патроновка, Маноцкий и Елань (территория России). Указанные позиции удалены от Луганска менее чем на 40 км, а «Град» ведет огонь до 40 км. Таким образом, снаряды полетят над позициями ВСУ, что позволит агрессору обвинить во всем Украину, ведь визуально, будет выглядеть, как будто, именно украинские военные ведут огонь по городу.

Россия вновь демонстрирует цинизм и готова расстрелять мирное население Луганска ракетами, чтобы создать инфоповод и оправдание своей агрессии. Не исключено, что пропагандисты уже подготовили материалы, которые начнут транслировать по ТВ в момент отдачи приказа.

Необходимо максимально распространить эту информацию, ведь это может помочь сорвать планы врага.