25 апреля стало известно, что в Тирасполе (город в самопровозглашенной, непризнанной республике Молдовы под управлением прокремлевских марионеток) был совершен террористический акт на местное, так называемое, министерство государственной безопасности. Нападавшие не были обнаружены. На месте происшествия найдены три тубуса из-под гранатометов РПГ-27 «Таволга», стоящих на вооружении рашистов, Приднестровья, Габона и Иордании. По предварительным данным, жертв на месте происшествия нет.

Власти Молдовы, которые из года в год, даже после прихода к власти Марии Санду изменившей курс государства на проевропейский, повторяли, что не собираются решать вопрос непризнанной республики силовым путем, не могли за этим стоять. Такое нападение грозило бы эскалацией отношений между Кишиневом и оккупационной властью Кремля.

В тоже время, начало военных действий на этом фронте способствовало разделению внимания Запада на еще один конфликт в Восточной Европе, а также позволило бы рашистам начать наступление со стороны Молдовы на Одессу.

Очевидно, что атака на госорган самопровозглашенной республики в Тирасполе дело рук рашистских провокаторов. Точно также, накануне полномасштабного вторжения, в оккупированном Донецке, неизвестные взрывали автомобили, обвиняя ВСУ. Тем не менее, пока что, не было официальных обвинений в чью либо сторону. Однако вскоре, они могут быть предъявлены именно Кишиневу, с целью дальнейшего провозглашения “независимости” захваченных рашистами территорий Молдовы и использования их для наступления на Украину. Незаконная процедура провозглашения “независимости”, тем не менее, формально позволит не объявлять Молдову, как еще одну сторону конфликта, оказавшуюся на стороне рашистов.