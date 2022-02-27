Противник терпит поражение

Согласно данным министерства обороны Украины, противник потерял живой силы более 3000 человек. Кроме того, глава ОГА (областная государственная администрация) сообщил, что вечером, 25 февраля, ВСУ уничтожили более 150 танков противника только в Харьковской области, всего уже уничтожено около 300 единиц танков, один украинский летчик за день сбил 6 российских самолетов, всего их сбито 10 штук, 516 бронемашин также уничтожено. С каждой минутой, численность погибших российских воинов растет, техника горит.

Не обошлось без потерь и в украинской армии, к сожалению, это неизбежно. Тем не менее, воины не только обороняют, но и откидывают противника вдоль всей линии обороны.

В тоже время, официальный представитель министра обороны страны агрессора, официально заявил, что “войска РФ в Украине потерь не несут”.

Очевидно, что такой ответ свидетельствует о страхе противника. Прежде всего, перед своим народом. Они боятся, что если россияне узнают о реальных потерях, которые за 48 часов начинают приближаться к числу убитых за все время войны в Чечне, то люди не захотят воевать, начнутся бунты.

Очень важно донести до россиян, что их армия, сыны, отцы, мужья, братья были брошены в Украину под ложными лозунгами и многие не знали, что они уже в нашей стране, так как думали, что у них “учения”. Пленные солдаты уже обращаются к своим родственникам, чтобы те звонили в части, выходили на площади городов и требовали прекратить войну.