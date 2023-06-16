Протесты в России должны стать радикальнее

21:11 10 июня Киев, Украина

Легион «Свобода России» вербует россиян для атаки на Москву. Отмечается, что уже есть тысячи претендентов, ожидающих вступления в их ряды, и они будут продолжать совершать набеги на границу до тех пор, пока их силы не станут достаточно большими, чтобы штурмовать столицу. Об этом заявил командир легиона «Цезарь».

Рейд на территорию РФ на прошлой неделе стал первым вооруженным вторжением в Россию после пограничных столкновений между советскими и китайскими войсками в 1969 году, и он был успешным.

Более того, фактически беспрепятственное пересечение границы противника показывает, насколько слабой стала современная Россия. Несмотря на попытки убедить внутреннюю аудиторию, а также сторонних наблюдателей в том, что у них еще достаточно ресурсов, для охраны других границ, на самом деле, даже, казалось бы, очевидное направление, которое требует повышенного внимания, оказалось очень слабо защищено. Это значит, что сейчас все силы брошены в Украину и если какая-то страна вознамерится забрать свои территории, ранее аннексированные Кремлем, у нее это получится сделать “малой кровью”.

Однако на такой шаг вряд ли кто-то решиться. Чего нельзя сказать о русских националистах и патриотах, которые осознают, в какую яму загнал и продолжает загонять страну Путин. Они готовы отвоевать Россию у шайки пристарелых гопников из 90-х единственно возможным путем – при помощи пули и штыка, а не с помощью криков “позор” и камер смартфонов, направленных на росгвардейцев “пакующих” мирных протестующих.