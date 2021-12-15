Протесты в Хабаровске так и останутся локальными?

15:51 27 Июль Киев, Украина

Протестные настроения в Хабаровске не утихают, причиной является арест экс-губернатора региона Сергея Фургала. Перерастут ли протесты во всероссийский бунт или так и останутся локальными?

Свое мнение озвучил политолог Максим Яли:



"Пока это следует расценивать как точечный бунт, всплеск возмущения хабаровчан относительно несправедливости в отношении их губернатора (который пользуется широкой поддержкой среди местного населения) и игнорирования их мнения.



Перерастут ли эти протесты в более серьезные события и требования хабаровчан, будет зависеть в первую очередь от Кремля и его действий.





Напомню, что в декабре 2013 года киевляне, составляющие основу первых недель протестов, не требовали изначально отставки не то что Януковича, но даже правительства Азарова в полном составе. Они вполне удовлетворились бы отставкой министра МВД Захарченко, ответственного за преступный приказ по силовому разгону студенческого майдана. Который на тот момент уже практически полностью угас и, по мнению большинства экспертов, сам бы разошелся в течение недели-двух. Если бы не избиение "Беркутом"... И уже после событий 1 декабря, после столкновений с силовиками, массовость протестов резко возросла. Как и требования протестующих.

Так что сейчас главный вопрос – усвоил ли Кремль урок из ошибок Януковича? Наступит ли он на те же грабли, как и его ростовский гость?



Пока рано делать окончательные выводы и прогнозировать революцию. Стоит следить за ситуацией и реакцией Кремля.



На данный момент, учитывая слабость российской оппозиции, удаленность места действия от столицы, пору года и еще ряд факторов, я рассматриваю как весьма невысокие шансы на то, что протесты выйдут за рамки региона и будут иметь серьезные последствия для режима Путина сразу же после "обнуления" его сроков".