Протесты в Беларуси: провокация крови развяжет руки Кремлю

Одним из сценариев, благодаря которому Российская Федерация на "законных" основаниях может ввести войска в Беларусь, является провокация насилия со стороны протестующих спецслужбами РФ.
Об этом сообщил экс-глава ГУР Минобороны Украины и бывший руководитель СВР Виктор Гвоздь.
«Лукашенко взял курс на истощение протеста, дает ему время, чтобы активности ослабли и вопрос решился. В то же время в Беларуси выросло целое поколение молодых людей, которые внутренне разделяют западные ценности и им чужд этот режим. Именно поэтому вопрос так долго не решается, именно поэтому единственным путем усмирения протестующих, если протест не задохнется сам, останутся репрессии. В Кремле это понимают и контролируют происходящие процессы.
Одним из возможных сценариев решения ситуации, если протесты начнут набирать не только антилукашенковский, но и антироссийский характер, может быть провокация крови со стороны российских спецслужб, под видом насилия со стороны протестующих, что даст уже якобы легальное основание Путину ввести войска. Таким способом будет установлен полный контроль над ситуацией в государстве, реализованы изменения в Конституцию, отвечающие геополитическим интересам Кремля и установлен лояльный режим», – подытожил генерал-лейтенант Виктор Гвоздь.
«Лукашенко взял курс на истощение протеста, дает ему время, чтобы активности ослабли и вопрос решился. В то же время в Беларуси выросло целое поколение молодых людей, которые внутренне разделяют западные ценности и им чужд этот режим. Именно поэтому вопрос так долго не решается, именно поэтому единственным путем усмирения протестующих, если протест не задохнется сам, останутся репрессии. В Кремле это понимают и контролируют происходящие процессы.
Одним из возможных сценариев решения ситуации, если протесты начнут набирать не только антилукашенковский, но и антироссийский характер, может быть провокация крови со стороны российских спецслужб, под видом насилия со стороны протестующих, что даст уже якобы легальное основание Путину ввести войска. Таким способом будет установлен полный контроль над ситуацией в государстве, реализованы изменения в Конституцию, отвечающие геополитическим интересам Кремля и установлен лояльный режим», – подытожил генерал-лейтенант Виктор Гвоздь.
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