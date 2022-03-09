Протесты в Беларуси: будет ли милиция применять оружие

20:23 13 Октябрь Киев, Украина

Замглавы МВД Беларуси Геннадий Казакевич заявил, что в случае обострения ситуации в стране, правоохранительные органы будут применять боевое оружие.

Политолог Игар Тишкевич отметил, что на данном этапе фактическая власть Беларуси запугивает демонстрантов, и силовики не будут применять оружие против людей.

«Пока - это просто попытка запугивания потому, что на сегодня все же МВД держит контроль и протесты не переходят границу, при которой они представляют реальную опасность с точки зрения свержения системы власти. Поэтому, на данном этапе нет такой угрозы. Однако, учитывая то, что Беларусь - тоталитарное государство, в принципе, такой приказ может быть, если будет заваливаться система власти Беларуси. Но в таком случае возникает вопрос, кто такой приказ будет выполнять», - сказал Тишкевич.

Тишкевич отметил, что на сегодня власть контролирует и власть, и настроения, поэтому применения оружия против протестующих не будет.

«Такое развитие событий в белорусских условиях возможно, но только тогда, когда система уже валится. Здесь очень много аргументов о том, что значительная часть силовых структур просто не будет выполнять такой приказ», - отметил политолог.