Чехия заявила, что отправляет танки Т-72 и БМП в Украину, после консультация с руководством Североатлантического альянса. Очевидно, что данные модели являются пережитком СССР. Тем не менее, в рабочем состоянии или с незначительными механическими неполадками, которые будет возможно устранить за короткий промежуток времени она должна стать той вспомогательной силой, которая позволит нашей армии пойти в наступление.
К сожалению, такое решение было принято, судя по всему, после кадров убитых гражданских украинцев в пригородах Киева. Все это время, украинское правительство не переставало требовать танки и самолеты у Запада, однако систематически получало отказ.
Неужели НАТО и странам Запада необходимо каждый раз кровавые доказательства того, что Украина действительно нуждается в том, что требует и от этого зависит, в первую очередь, жизни мирного населения, а не геополитические цели? Какую цену необходимо еще заплатить, чтобы Запад предоставил нашей стране самолеты, о которых просит Зеленский? И что должно произойти, чтобы было закрыто небо над Украиной? Применения тактического или стратегического ядерного оружия? Как бы не хотелось этого признавать, но режим Запада не менее кровавый, чем рашистский.
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