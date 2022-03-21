Пророссийские силы одержали реванш на выборах?

20:59 29 октября Киев, Украина

Скоро станут известны официальные результаты местных выборов, но уже сейчас можно сделать выводы, что пророссийские партии получили значительную поддержку на Востоке и Юге Украины.





Политолог Юлия Тищенко рассказала, что местные выборы показали — на местах образовались «региональные пузыри» за счет усиления элит, но о реванше пророссийских сил говорить нельзя.

«Результаты ОПЗЖ и пророссийских сил были предсказуемы на Востоке и на Юге Украины. Это было прогнозируемо, что они могут взять в областных и городских советах большинство. Но я не считаю, что это очень убедительный результат. Вместе с тем, даже в Киеве он есть. Это — не тотальная победа, и я бы сказала, что на уровне крупных городов все же победили региональные проекты », — сказала Тищенко.

Эксперт отметила, такие тенденции связаны с тем, что усилились местные элиты.

«Учитывая эти региональные пузыри, которые образовались, стоит подумать о том, как сшивать страну. Но на самом деле, результаты — очень разные. И, пожалуй, о каком-то большинстве говорить нельзя», — отметила она.

Тищенко пояснила, что региональные проекты имели реальную поддержку людей, поэтому результат по всей стране неоднороден.