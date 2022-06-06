Пророссийская Венгрия

Откуда не возьмись, появился в международном информационном пространстве, никому, кроме населения Венгрии, ранее не известный Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер. Он почему-то решил, что его мнение необходимо выразить непосредственно к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Кевер заявил, что лидер нашей страны “страдает психическим расстройством”. Причиной такого заявления стало недовольство венгерским политиком относительно того, как Зеленский запрашивает поддержку у западных партнеров: “Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо – конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема”, - высказался Кевер.

Венгрия, очевидно, практически полностью перешла на сторону кремля, начав информационные атаки опустившись до перехода на личности. Тех, кто действительно согласен с Кевером, для профилактики можно было бы пригласить в города и населенные пункты, по которым не прекращаются обстрелы, и из которых не могут выехать люди. Возможно, их мнение изменилось бы относительно того, “как необходимо просить помощи” в таких ситуациях.

Естественно, заявления Кевера имеет провокационный характер и не исключено, что сделано ради политического пиара. Оно в очередной раз подчеркивает, что Венгрия остается “постоянным представителем рашистов в ЕС”.