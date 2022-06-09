Пропагандисты снова угрожают ядерным ударом

Предельно ясно, что все разговоры пропагандистов на рашистских шоу-фриков, рассчитаны исключительно на внутреннюю аудиторию. Никто не верит в их рассказы за пределами нового железного занавеса.

На данный момент россия оказалась в изоляции и старается компенсировать экономические утраты со странами Азии. Несмотря на туманные перспективы таких альтернатив, это говорит о том, что кремль хочет сохранить государство и его экономический потенциал. После применения ядерного оружия, даже те, так называемые союзники и “перспективные партнеры”, которые выражают явную и скрытую поддержку рашистам, перестанут поддерживать какую-либо связь с агрессором. Проще говоря, страна, которая изо всех сил хочет выиграть войну, получить больше ресурсов, покорить себе мир для еще большего обогащения элит, не станет разрушать города и страны, с которыми в дальнейшем ей необходимо будет коммуницировать.

Лишь зомбированные рашисты не могут этого понять, поэтому продолжают верить каждому слову, доносящемуся из телевизора. Никто в здравом уме уже не верит путину и его прихлебателям, о нанесении ядерного удара, в какой либо точке земного шара. В тоже время, постоянно повторяющиеся угрозы о ядерных ударах, говорят о том, что кремлю больше нечем шантажировать цивилизованный мир. Введение нефтяного, а в ближайшем будущем и газового эмбарго, разрушают последние рычаги давления на ЕС.

После полного отказа от энергоресурсов рашистов, мир будет смотреть на угрозы от агрессора, как на злобную гориллу в клетке, которая кричит, брызжет слюной и раскидывает собственными экскрементами в разные стороны.