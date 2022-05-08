Пропагандисты пытаются легализовать "Л/ДНР"

Пропагандисты так называемой «ДНР / ЛНР» долгое время пытаются легализовать свое существование. С целью реализовать этот план распространяется ряд фейков, преимущественно первоисточниками ложных сведений являются социальные сети.

В декабре 2020 года были запущены фейк о якобы признании международной организацией Европейская организация радиолюбителей независимости так называемой «Донецкой народной республики». Этот фейк был разоблачен благодаря «StopFake», которые послали запрос в EURAO и получили ответ, что организация такого решения не принимала.

Если разобраться в данной тематике, то будет понятно, что легализацией псевдо-республик занимается Россия, которая носит в этом свою цель, в частности снять с себя ответственность как с стороны конфликта. недавно РФ

Недавно резонанс получила новость об участии представителя «ЛНР» в конференц-связи между представителями России в ООН. Российские пропагандисты манипулируют темой Совбеза ООН для псевдо-легализации непризнанных «ДНР / ЛНР». Так, после этого абсурдного «выступления» в ООН, один из главарей так называемой «ЛНР» Р. Мельник, которого представили как представителя минской ТКГ, появился в эфире пророссийского телеканала «Наш» (владельцем которого является Е. Мураев) и обвинив Украина в несоблюдении Минских договоренностей, заявил, что «Донбасс не находится в составе Украины», а Россия не является стороной конфликта.

Такие действия направлены на то, чтобы ввести элемент прямых переговоров между Киевом и представителями непризнанных республик, в свою очередь также подтвердит нарратива о том, что Россия не является стороной конфликта и как итог, поспособствует смягчению или частичного снятия санкций с РФ.

На данном этапе реализация этой информационной операции вылилась снежным комом и единственные кто поверил в этот каламбур это исключительно русский и пророссийский потребитель информационного пространства.

Исходя из этой истории становится понятным, что точно так же как международное сообщество никогда не признает непризнанные республики и не допустит их легализации на международном уровне, точно так же Россия не будет оставлять попыток для их «легализации» как минимум на уровне своего информационного пространства.