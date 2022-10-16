Пропагандисты начали готовить россиян к потере оккупированных территорий

10:31 14 октября Киев, Украина

Практически всем сторонникам путинского режима, проводимой им политики, приверженцам имперского наследия России присуще так называемое шапкозакидательство. Сверхбеспечность приводит к телевизионным победам и к поражению на полях сражения. После долгих разговоров (а они длились, чуть ли не с самого развала СССР) о “непобедимости российской армии”, пропагандисты просто не могли сообразить, как “продавать” народу бегство с Харьковской области. Поэтому им пришлось признать поражение, при том, что официальные представители Минобороны РФ заявили о “запланированной перегруппировке”, заменив, таким образом, ранее использованный слоган из российского новояза – “жест доброй воли”.

Так или иначе, украинские защитники продолжили деокуппацию своих территорий и теперь уже, отдельные маргиналы начали готовить россиян к полнейшей “перегруппировке” на Россию, то есть, к поражению на полях сражения в Украине. Так, печально известный террорист Стрелков-Гиркин заявил, что “ничего страшного, если придется отдать Херсон или даже Крым”. Естественно ничего страшного. Конечно лучше, если бы это произошло без кровопролития. Но слова бывшего ФСБэшника, очевидно, прозвучали, чтобы россияне начали думать об атаке российских мобилизованных, которые, теоретически, должны вернуть наступательную инициативу оккупантам.

Необходимо подчеркнуть, что Стрелков-Гиркин, каким бы маргиналом он не был – военный человек. Ему, очевидно, невдомек, что Россия воюет исключительно исходя из политических целей Путина. Это значит, что и с каждым поражением на поле боя, популярность бункерного деда неуклонно падает. То есть, после деоккупации Херсонской области, Крыма, а также других ранее захваченных украинских территорий, атаки мобилизованных может и не состояться, так как ими попросту некем будет командовать.

В тоже время, даже если это и произойдет, то тот оккупационный контингент действительно заставит ВСУ перейти в оборону. Однако, учитывая тот факт, насколько украинские защитники профессионально действовали в обороне, сложив воедино отсутствие мотивации мобилизованных, их проблемы с обеспечением, медициной, то “перемолов” несколько тысяч свежего российского пушечного мяса, ВСУ вновь перейдут в наступление.