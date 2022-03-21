Пропагандистский механизм Кремля забарахлил

21:38 26 октября Киев, Украина

Структуры Российской Федерации занимающиеся пропагандистской деятельностью ослабли, слишком много направлений, которые нужно охватить и проблемы с финансированием, привели к снижению влияния на "нужные" аудитории.





«Российская пропагандистская машина



Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.«Российская пропагандистская машина перегружена и у этого есть ряд причин. Во-первых, огромный ресурс направлен на Украину и на Беларусь, во-вторых, это военные операции в Сирии, Ливии, Мозамбике, ЦАР, Судане и так далее. Как известно, практически все информационные площадки в России контролируются силовыми структурами – ФСБ или же ГРУ и все они задействованы. Это площадки Пригожина, которые сосредоточены на Африке и других театрах, ГРУ сосредоточено на Беларуси и на Хабаровском крае, а также внутренних проблемах, в частности на Кавказе.

На все эти направления и их пропагандистскую поддержку тратятся огромные ресурсы и учитывая, что 2020 год стал не очень хорошим в финансовом плане для РФ, ведь, во-первых, это нефть и газ, ресурсы, которые дают самые большие поступления России, они не дали типичных прибылей и бюджет РФ переживает стадию «черной дыры» с учетом внешних долгов.

Россия не способна на интервенции по типу той, которую она осуществила в 2014-2015 годах, ни в военном, ни в пропагандистском аспектах из-за ограниченных ресурсов. Если внутри России они еще могут удерживать дискурс, то в работе с внешними аудиториями возникают серьезные вопросы, ведь такое влияние требует больших ресурсов и сегодня это большая проблема для РФ», – подытожил Александр Коваленко.