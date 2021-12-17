Пропаганда “русского мира” сквозь призму РПЦвУ

Да, да…

Главным рупором пропаганды “русского мира” в Украине была, есть и остаётся РПЦвУ.

По сути, на сегодняшний день, именно РПЦвУ имеет самую обширную “аудиторию” из числа прихожан, которым во время проповедей, регулярно и массово, вливаются основные нарративы российской пропаганды.

И новый законопроект о запрете пропаганды “русского мира” не на шутку всполошил главных рупоров пропаганды этого самого “русского мира”.

В настоящее время РПЦвУ, оказавшееся в не самом лучшем положении, ведь под угрозой находится устоявшаяся форма пропаганды, на смену и адаптацию которой уйдёт немало времени, разворачивает информационное наступление на данный законопроект.

Например, такой “эксперт” Московского экзархата как Руслан Калинчук призвал президента Украины с экрана пропагандистского YouTube канала РПЦвУ “Первый казацкий”, неоднократно использовавшегося для распространения именно пропаганды “русского мира”, отменить закон против “русского мира”. А заодно и решить вопрос с “переименованием РПЦвУ”, которую московский экзархат настойчиво называет УПЦ МП.

Не удивительно, что осы в осином гнезде всполошились, ведь речь сейчас идёт уже не просто о медийных, телевизионных или интернет-площадках, а по настоящему о главном плацдарме распространения гибридной пропагандистской ереси. И для агентов Кремля в Украине наступил период коллапса.

А в коллапсирующем состоянии, враг, может быть, в равной степени как уязвим, так и непредсказуем.

И вот, из уст “экспертов” РПЦвУ исходят версии, что украинская власть приравнивает “православную веру” к нацизму, а верующих московского экзархата начнут сажать в тюрьму за их веру. Звучит очень слёзно и прямо сердце разрывается, а главное – как замечательно такое искажение законопроекта вписывается в концепцию гибридного проекта “гонений” и “преследований”.

Безусловно, настолько важный законопроект, в рамках борьбы с российской пропагандой, станет главным лейтмотивом в целом ряде гибридных нападок это самой пропаганды на Украину, как страну, якобы ущемляющую те или иные права верующих. Но по факту, все эти нападки не отменят главного – влиянию агентов Кремля в нашей стране с каждым днём ограничивают пространство для манёвра всё больше и больше.

А загнанным в глухой угол крысам ничего другого не остаётся, в последние минуты их бренного бытия, как в приступе отчаяния начаться бросаться и атаковать. И к этому “приступу отчаяния” антагонистов мы должны быть готовы, поскольку этот период будет самым сложным за все годы борьбы с российской пропагандой.