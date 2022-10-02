Промежуточные итоги мобилизации в России

11:27 02 октября Киев, Украина

Какой здравый человек мог предположить, что в XXI веке кому-то взбредет в голову начинать полномасштабную войну в центре Европы? Вопрос риторический. Поэтому, российские генералы жадные до государственных денег, положа руку на пропаганду, из года в год разворовали финансирование на перевооружения, модернизацию, ремонт техники и т.к. Тыловики распродавали абсолютно все – от запчастей танков, до краски для забора.

Как итог – ржавые автоматы для мобилизованных, военная техника середины ХХ века, просроченные боеприпасы. Отсутствие бронежилетов и касок оккупанты заметят только на передовой, когда сзади будут стоять заградительные отряды из кадыровцев.

Но, россиян опять все устраивает. “Я ничего не могу сделать” – лозунг в голове “Ивана”, остается трендом этой осени в России. Чтобы он заглушал страх смерти, мобилизованным разрешают употребить несколько литров спиртного перед отправкой в учебные части, а также в автобусах и в самих учебных частях. Не исключено, что на фронте они также будут пьяны.