11:06 25 декабря Киев, Украина

Известно, что процессоры используются российской оборонной промышленностью для создания ракет, а также устанавливаются в военную технику. Поэтому, зарубежные компании, которые продавали России комплектующие для оргтехники, отказались производить новые и передавать уже готовые изделия агрессору.

По словам главы минцифры РФ Максута Шадаева, из-за этого “тормозится производство российской компьютерной техники”. За 2022 год было выпущено 15 тыс. компьютеров и 8 тыс. серверов в России, что, по словам Шадаева, очень мало и в этом виновны “зарубежные партнеры”.

Вероятно, причиной столь малого выпуска российской вычислительной техники является малый внутренний спрос на нее, а также начатая Путиным война, на которую и расходуются материалы, предназначавшиеся изначально для сборки потребительской продукции.

Слова Шадаева в очередной раз подчеркивают беспомощность агрессора. За более 30 лет “вольного плаванья”, в России так и не построили необходимых мощностей для изготовления процессоров. Видимо, пристарелые умы в Кремле видели в этом какую-то непонятную “шайтан-машину”, которая не способна заменить “старые добрые канкуляторы”. В итоге, можно видеть, насколько РФ зависима от всех вокруг. А ведь Путин так гордился тем, что “Россия ни от кого не зависит”, в то время, как “Украиной правят хозяева за океаном”. Реальность показывает обратное и теперь, без заграничных процессоров, российской оборонной промышленности придется привлекать любимых шаманов Путина, чтобы те “заколдовывали” ракеты на цель.