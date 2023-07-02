Прохоров – как льготники подрывают бюджет УЗ

Укрзализныця обвиняет власть в миллионных долгах за перевозку льготников: по данным компании, за прошлый год и первый квартал 2020 года, Укрзализныця не получила от местных органов власти более 500 млн грн компенсаций. Сейчас такая ситуация угрожает полноценному восстановлению пригородного сообщения после ослабления карантина.

Полтора десятка категорий льготников имеют право на бесплатный проезд в электричках по всей Украине (например, пенсионеры и инвалиды). Эта льгота предоставлена им законодательством. Но Укрзализныця, как перевозчик, должен получать бюджетную компенсацию за выданные им льготникам бесплатные билеты.

Проблема задолженности перед УЗ возникла не вчера: по данным железной дороги, местные органы власти год за годом имели задолженность по компенсации проезда льготников.

Но ситуация значительно ухудшилась в 2016 году, когда из государственного бюджета на 2016 год впервые за долгое время исчезла соответствующая целевая субвенция местным бюджетам.

Сейчас, на фоне общей эйфории от восстановления транспорта, для Укрзализныци выдался удобный момент, чтобы показать: всего бесплатное должен кто-то платить. И компания решила "хлопнуть дверью".

Попробуем восстановить цепочку событий:

Государство устанавливает бесплатный или льготный проезд пенсионерам и другим уязвимым категориям. Это прописано в законах и постановлениях Кабмина. Дополнительные льготы могут (но не обязаны) предоставлять и местные органы власти, в зависимости от собственной финансовой состоятельности.

Укрзализныця перевозит всех льготников и предоставляет местным властям отчет о количестве купленных льготных билетов на каждой станции и, соответственно, недополученные средства. Местные власти неохотно компенсирует ей потери - поскольку получает субвенцию.

Переломный момент наступил в 2016 году. Тогда впервые в Законе о государственном бюджете не было предусмотрено целевой субвенции на компенсацию перевозки льготников электричками. Такое решение объяснялось децентрализацией. Уже в феврале депутаты пытались вернуть субсидию, но безуспешно. Поэтому задолженность местных властей перед железной дорогой только росло.

Укрзализныця все равно перевозит всех льготников (даже в тех регионах, где хронически недополучает компенсаций - например, в Киеве). Поэтому из местных бюджетов и компенсировано лишь 12,8% от необходимого в первом квартале 2020 (по данным УЗ).

Одна из причин отказа компенсировать средства - железная дорога все еще является "черным ящиком" для клиентов. Согласно данным исследования Центра экономической стратегии, стейкхолдеры обвиняют УЗ в операционной неэффективности и коррупции (часто справедливо). Механизм определения себестоимости перевозок и тарифов на них также часто вызывает вопросы. Например, нелогично закладывать в себестоимость одинаковый износ инфраструктуры от пассажирского и грузового вагона.

Кто платит за льготников сейчас?

- Частично - грузоотправители, поскольку убыточные сегменты Укрзализныци (пассажирские перевозки) кросс-субсидируются за счет прибыльных (грузовые перевозки).

- Частично - все пассажиры пригородных поездов. Но не деньгами (УЗ заявляет, что рентабельность пригородных перевозок составляет -900%), а собственным здоровьем, комфортом и время. Электрички все чаще горят и задерживаются, особенно в регионах. А в жару и в лютый мороз поездка превращается в испытание организма на прочность.

Кто должен компенсировать железной дороги недополученные средства?

Проблема не столько в наличии задолженности, как в отношениях между Укрзализныцей, местной и государственной властью. Есть несколько вариантов ее решения. Логично предположить, что именно государственный бюджет должен быть источником компенсаций за гарантированные государством льготные перевозки по железной дороге.

Если государство не может найти средства на компенсацию льготникам, которым сама же и пообещала бесплатный проезд, проблему можно перевести на областную власть. Но тогда каждая область должна решать, кому она предоставляет льготный проезд (в своих пределах), а кому - нет.

В любом случае, требуется вмешательство правительства, как акционера и регулятора Укрзализныци. На уровне закона должна определяться источник компенсации железной дороги за льготные и убыточные перевозки. На уровне подзаконных актов правительство должно утвердить методики определения себестоимости проезда и методики установления цен на билеты.

С подобными проблемами сталкивались многие европейские страны в ходе реформирования железных дорог. Но все приходили к пониманию, что дешевые пригородные перевозки - это социальное обязательство государства, которое она не имеет перекладывать на перевозчика.