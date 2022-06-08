Прогнозы дело неблагодарное, The Hill об Украине

Эндрю Лэтэм - профессор международных отношений в колледже Макалестер в Сент-Поле, штат Миннесота, и внештатный научный сотрудник американского военного издания Defense Priorities в Вашингтоне, округ Колумбия, представил читателю The Hill свое видение развития событий в Украине и объяснил почему в этой войне не будет победителя.

В своих рассуждениях профессор Лэтэм отталкивается от метода исключения невозможного, ведь то, что после этого останется и будет правдой, какой бы невероятной она не казалась.

Трагическая, нежелательная но неизбежная реальность, по его мнению, заключается в победе России, хотя это будет совершенно не то, на что первоначально рассчитывал Кремль, ступая на украинскую землю и не за ту «цену», которую готов был отдать.

Самым нереальным и уже очевидно невозможным сценарием является установление пророссийского режима в Киеве в результате блицкрига с последующим формальным вхождением Украины в состав РФ по примеру Крыма, или неформальное ее нахождение в сфере влияния России как Беларусь. Если даже такой план существовал первоначально, то сейчас от него точно отказались.

Таким же нереальным по мнению профессора Лэтема, является полный разгром российских войск с последующим восстановлением Украины в границах до 2014 года. Результатом могла стать независимая Украина, свободно вступающая в НАТО и ЕС. И тут даже удалась первая часть плана, противник был остановлен, но перейти в контрнаступление украинские защитники не смогли.

Несмотря на всю раскоординированность и бардак в российской армии, с северных территорий они ушли сами, вероятно неподрасчитав сил, тут вряд ли приемлемы термины «были отброшены, изгнаны, вышвырнуты», которые чаще всего применяются в телевизоре. Даже в случае успешных контрнаступлений украинской армии, соотношение сил делает полную победу Украины невозможной.

Ограниченная победа Украины, которая предполагает возврат к границам до февраля 2022 года, по мнению автора статьи, также невозможна. Дело в том, что значительные части территорий вдоль побережья Азовского моря и Донбасс, являются ключевыми интересами России и войска от туда просто не уйдут, даже в случае если земля перестанет впитывать кровь, пролитую за эти земли.

Нужно признать, что следующие одна за другой волны мобилизации, бросающие в огонь войны очень мотивированных, но абсолютно бестолковых с военной точки зрения, людей, не обеспечивают ни численного ни качественного преимущества на поле боя, а Россия ни то что не думала про мобилизацию, она даже регулярные части не все использовала.

Бывший заместитель командующего войсками США в Европе генерал-лейтенант Стивен Твитти заявил, что Украина уже потеряла 200 000 солдат убитыми.

Немецкая служба внешней разведки (BND) оставляет украинскому сопротивлению четыре-пять недель, пишет Spiegel 3 июня. Аналитики BND считают возможным, что к августу Путин сможет контролировать весь Донбасс. Возможно именно поэтому канцлер Шольц так затягивает с поставками тяжелого вооружения.

Исходя из этого, профессору Лэтэму видится возможным только один итог – распад Украины на несколько частей и даже-то, что будет Украиной, не сможет стать частью Запада и полноценно вступить в европейские структуры, что несомненно поражение для Киева. Однако это будет и поражение для Москвы, которая хотела с наскока разом решить украинский вопрос. Единственным утешением для Кремля будет недопущение членства Украины в НАТО и ЕС.

И если даже рассматривать прогнозы профессора Лэтема, как частное мнение, то становится очевидно, таких голосов в зарубежной прессе звучит значительно больше, а заголовки крупных изданий уже не провозглашают скорую победу Украины.