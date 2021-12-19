Прогноз аналитика: каким будет курс доллара на неделю

Как сообщило сегодня агентство «РБК-Украина», старший аналитик Альпари Вадим Иосуб поделился своим прогнозом относительно курса доллара. По мнению аналитика, на следующей неделе в Украине ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. На межбанке доллар будет торговаться около 26,9 грн, а наличный доллар в банках – на уровне 26,8/27,0 грн.

Кроме того, Вадим Иосуб отметил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,9%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,18 до 26,93 грн (-0,9%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании Укрдилинг, за это же время снизились с 27,10/27,13 до 26,98/27,00 (-0,4%/-0,5%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,92/27,22 до 26,87/27,08 (-0,2%/-0,5%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 0,8%.

Напомним, на 13 июля Нацбанк понизил курс гривны почти на 2 копейки – до 26,95 грн/долл.

Также сообщалось, что на этой неделе НБУ возобновил покупку валюты на межбанке и приобрел почти 100 млн долларов.