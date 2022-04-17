Профсоюз против «Укрзализныци», или Проблемы шерифа индейцев не волнуют

16:30 20 ноября Киев, Украина

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины грозится подать на «Укрзализныцю» в суд за то, что железнодорожникам не повысили оклады и тарифные ставки. Это очередной пример, когда новому руководству приходится разгребать беспредел предыдущего «директора» «Укрзализныци».

«Укрзализныця», несмотря на свой огромный потенциал, очень редко находилась под руководством грамотных и честных людей. Чаще всего этот потенциал не только не использовался на благо и развитие компании, но разворовывался и опустошался по максимуму. Были периоды прибыльности, периоды убыточности. В хорошие времена железнодорожники имели достойный доход, в плохие – задолженности. Иногда о них забывали. Желание людей восстановить справедливость и получать достойную плату за труд вполне естественно. И тут весь гнев и претензии направляются в сторону руководства УЗ, которое для них не имеет лица, а лишь обладает полномочиями. Выходит, что Владимир Жмак теперь отдувается за безответственность, коррумпированность и даже глупость предыдущих руководителей УЗ, которые рядовых сотрудников, видимо, за людей не считали.

На сегодняшний день Профсоюз железнодорожников апеллирует к соглашению, подписанному в августе месяце, согласно которому до 1 октября должна была быть ликвидирована задолженность по зарплате 700 млн грн, повышены тарифные ставки и должностные оклады на 25% и многое другое. Подписывал это соглашение кто-то из команды Ивана Юрика… а может, Желько Марчека? В любом случае, оба были лишь исполняющими обязанности и явно не планировали оставаться надолго. Как говорится, «вот вам соглашение, только отстаньте… все равно не мне его выполнять».

Выполнять придется Владимиру Жмаку, и он это делает! Даже в условиях сильнейшей убыточности «Укрзализныци» за 2020 год, которая случилась не только из-за пандемии, но и из-за воровства и безалаберности предыдущего руководства, на данный момент задолженность по заработной плате сократилась вполовину и составляет 400 млн грн. Многим работникам вернули 5-дневную рабочую неделю. И ведутся поиски финансирования для повышения окладов и должностных тарифов.

Не может Профсоюз упрекнуть нынешнее руководство УЗ в невыполнении обязательств по соглашению! Они выполняются со скоростью, которую позволяет развить нынешнее финансовое положение «Укрзализныци».

Второй аргумент, к которому прибегнул Профсоюз в своих угрозах «засудить» УЗ – это прибыльность компании в 2019 году. По мнению председателя Профсоюза Вадима Бубняка, по итогам 2019 года «Укрзализныця» получила 3 млрд чистой прибыли, при этом сэкономив за 9 месяцев текущего года 1,5 млрд грн на оплате труда и 700 млн грн на невыполнении обязательств отраслевого соглашения.

Постойте! Причем тут прибыль 2019 к экономии на зарплате 2020? Во-первых, прибыль 2019 года – это громкие слова экс-председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова, который, озвучивая эту цифру, забыл добавить информацию о катастрофическом износе подвижного состава УЗ и потребности финансирования пассажироперевозок в размере десятков миллиардов гривен. Во-вторых, откуда нарисовалась цифра в 1,5 млрд грн экономии на зарплате, если долг на момент подписания соглашения был 700 млн грн?

В любом случае, у железнодорожников есть выбор: получить сейчас все долги по зарплате и повышение окладов и остаться без работы, т.к. без инвестиций в вагоны и локомотивы скоро будет не на чем ездить, или немного потерпеть, получить все долги и работать дальше с повышенными окладами. Хотя кому интересно, что Жмак - один из первых, кто всерьез взялся за ремонт парка и кардинальное обновление УЖД…

Итак, у Владимира Жмака непростая задача – выдержать нападки раздосадованных предыдущим руководством работников, реализовать намеченную стратегию по реформированию ЖД и выведению компании на уровень доходности, и при этом выплачивать накопленные Кравцовым, Юриком и Марчеком долги по зарплате. На данном этапе все эти пункты у него получается выполнять. Судебные иски тут бесполезны, т.к. соглашение постепенно выполняется. А громкие заявления председателя Профсоюза больше похожи на пиар или заказуху со стороны недовольных тем, что руководителем «Укрзализныци» стал адекватный опытный профессионал.