Профессии вне времени и кризиса

20:06 10 Август Киев, Украина

Пандемия изменила повседневную жизнь, не обошла стороной и рынок труда, одни профессии приобрели популярность, другие, напротив, ушли в тень. На вопрос о том, какие специальности сейчас популярны, а какие теряют актуальность, ответил специалист.

Юлия Кирилюк – основательница компании, которая специализируется на рекрутинге, аутсорсинге и аутстаффинге персонала считает:



"До начала пандемии востребованными были специальности консультантов, туристических агентов, ивент менеджеров, работников сферы обслуживания – потеряли свою популярность. В то время, как на замену им пришли онлайн-работники. Маркетологи, smm специалисты, web-дизайнеры, разработчики, работники технической поддержки клиентов и многие другие интернет-специалисты, которые и до карантина занимали большую часть рынка.



Что касается будущей ситуации, сказать достаточно сложно. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире. Но есть профессии, которые будут популярны и во время – и после карантина. Это медики, психологи, эксперты в аналитике и статистике, переводчики и курьеры.



Хотя мы все имеем надежду на то, что вирус будет отступать, но произошедшая ситуация научила нас вот чему: нужно развиваться, быть гибким, познавать интернет-технологии, иметь профессию "про запас". Не ограничиваться запасом своих знаний, а каждый день познавать что-то новое. Тогда пандемия сможет меньше повлиять на ваше материальное состояние и внутреннюю тревожность".