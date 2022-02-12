ПРОЕКТ ТАНК "Т-14 «АРМАТА»" НАКРИВАЕТСЯ «МЕДНЫМ ТАЗОМ»

Традиционно немного исторической ретроспективы на тему «громких» заявлений и обещаний российских топ-чиновников о сроках производства «Арматы». От прошлого к настоящему.

Апрель 2016 года.

Министерство обороны России заключило контракт о приобретении у «Уралвагонзавода» 100 новейших танков Т-14 «Армата». Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

«У нас законтрактовано 100 танков», – сказал представителям СМИ Юрий Борисов на съезде машиностроителей, который проходит в Москве 19 апреля.

По словам заместителя министра, армия удовлетворена «Арматой», но пока не стремится форсировать закупки. Как сообщил Юрий Борисов, хорошим «модернизационным потенциалом» по-прежнему обладает танк Т-72.

Август 2017 года

"Мы имеем контракт на 100 единиц, которые будут нам поставлены до 2020 года", - сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, отвечая на вопрос "Интерфакса" в четверг на форуме "Армия-2017".

Июль 2017 года.

«Я надеюсь, что «Урагвагонзавод» подтвердит, что 2019 год — это начало уже опытно-войсковой эксплуатации "Арматы". То есть, танк поступит уже не на полигоны промышленности, а уже на военные полигоны. А дальше – серия»,- сообщил в июне вице-премьер РФ Д.Рогозин.

Февраль 2019 года

Серийные поставки в российскую армию нового танка Т-14 "Армата" могут начаться с 2019 года, сообщил во вторник глава "Ростеха" Сергей Чемезов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Да, могут", - ответил он на вопрос, ожидается ли начало серийных поставок "Арматы" в Вооруженные силы РФ с 2019 года.

Ноябрь 2019 года

«Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские войска в конце текущего - начале следующего года», - сообщил генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в рамках Международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019.

Январь 2020 года.

«Перспективные российские танки Т-14 "Армата" в отечественные вооружённые силы пока не поступили. Разработчик и производитель новых боевых машин "Уралвагонзавод", который входит в "Ростех», должен до 2021 года поставить войскам 132 танка и БМП на платформе "Армата". Эту информацию агентству ТАСС подтвердил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Апрель 2020 года.

«Со следующего года, после того как начнут поставляться уже серийно машины Министерству обороны, при получении паспорта экспортного облика мы начнём работать с иностранными заказчиками», — сказал глава Минпромторга России Денис Мантуров на канале «Россия 1».

Август 2020 года

«Мы рассчитываем, что по завершении государственных испытаний в ближайшее время Министерство обороны примет (танк Т-14 «Армата») на вооружение. Все, конечно, зависит от госиспытаний. Как мне кажется, это произойдет до конца текущего — в начале следующего года», — рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью телеканалу «Звезда».

Декабрь 2020 года.

«Серийные поставки танка Т-14 на платформе «Армата» начнутся в 2021 году. Сегодня это, безусловно, лучший танк в мире», - заявил Сергей Чемезов во время брифинга.

Февраль 2021 года

"С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин", - проинформировал Терликов.

Январь-февраль 2022 года.