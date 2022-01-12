Продуктовые карточки – шаг к обещанному Зеленским «концу эпохи бедности»

Поначалу новость о возможном введении в Украине продуктовых карточек показалась нереальной, возникшую картину с людьми которые в тонких сухих руках держат алюминиевую миску с похлебкой я быстро отогнала. Нет – это не про мою страну, мы живем тяжело, но не настолько.

Пытаясь разобраться в предмете, наткнулась на новость от ЮНИСЕФ, который шокировал своими выводами еще летом прошлого года, сообщив, что в Украине почти 9 млн человек испытывают нехватку еды. По сравнению с периодом 2014-2016 годов этот показатель снизился на 200 тысяч, но не спешите радоваться, количество украинцев испытывающих острую нехватку пищи увеличилось ровно на 200 тысяч и составило 1,1 млн человек. Из чего делаем вывод, что налицо системное обнищание народа. Эти страшные цифры являются худшим абсолютным показателем среди всех европейских стран. Если взять процентное соотношение к общему населению, то Украина уступила первое и второе место Албании и Молдове с результатом 22,4% недоедающего населения.

Следующая новость о январском повышении цены на хлеб (пока на 10%) от генерального директора Укрхлебпрома Васильченко в комментариях не нуждается, но объясняет появление рассуждений о возможном внедрении продуктовых карточек для социальной поддержки малоимущих слоев населения. Прогнозы правительства на темпы инфляции не оправдались, вместо утвержденных 7,3 она составила 10%, а мировые цены на продовольствие выросли за год почти на 30%. Но основная причина конечно в небывалом росте цен на энергоносители. Правительство не торопится согласовать решение о льготной цене на газ для причастных к производству хлеба предприятий, что в свою очередь делает несостоятельным меморандум представителей хлебопекарных и мукомольных ассоциаций от 31 декабря 2021 года. Работать некогда, надо хорошенько отдохнуть и обязательно выпустить видосик про то как хорошо и весело можно покататься на лыжах, ведь у границ нет скопления войск, в домах тепло, а на столах богато.

Но нам подорожание хлеба нипочем, мы знаем где купить скумбрию по 8 гривен за килограмм, а ее можно будет и без хлеба съесть, было бы кого кормить. По последним данным семьи с двумя детьми уже можно назвать отчаянными храбрецами, ведь по заявлению директора демографии и социологических исследований им. Н.В.Птухи Эллы Либановой «Рождение второго ребенка – это самый серьезный риск нищеты». Зато президенту удается вдохновенно и с улыбкой 20 минут рассказывать как хорошо мы живем. Еще немного и выйдем из бедности...скатившись в нищету.