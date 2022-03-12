Продолжать войну желают только два человека

Как сообщил глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, “единственными людьми на планете Земля, кто хочет продолжать войну являются Путин и Шойгу”. По словам разведчика, даже высший генералитет рашистов выступает за прекращение боевых действий. Кто-то говорит об этом открыто, кто-то сохраняет молчание, однако все они все чаще саботируют приказы двух “вояк”. “Нам известно обо всех идеях, которые зарождаются в ставке врага” – сообщил Буданов, намекая на то, что информацию украинская разведка получает напрямую от генералов РФ.

Как ни странно, даже рашисты понимают, что продолжать войну бессмысленно. Более того, начинать ее с такой армией как у них также не имело никакого смысла. Ведь оккупантам даже не было поставлено конкретных целей, не было спланировано четких действий, техника и обмундирование для “воинов” поставлялись низкого качества. Об это, в том числе, свидетельствуют многочисленные доказательства, предоставленные ВСУ после захвата в плен оккупантов и вражеских бронированных машин.

Война в центре Европы в XXI веке это полнейшее безумие. Варварские методы решения геополитических задач, возникающих в воспаленном мозгу старого человека, управляющего ядерной страной, не должны быть реализованы никогда. Однако, каким-то образом, рашисты все же допустили войну. Теперь они сами должны это исправить до тех пор, пока их страну, в прямом смысле, не разорвал на части дефолт.