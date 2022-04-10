Удлинение тяговых плеч как способ улучшения финансовых результатов «Укрзализныци»

Удлинение тяговых плеч локомотивов, как одну из инновационных схем организации движения грузовых поездов, на «Укрзализныце» начали внедрять относительно недавно. С приходом Владимира Жмака на главную руководящую должность компании, за эту идею взялись крепко и с умом.

За октябрь месяц УЗ отчиталась о 1200 грузовых составах, которые были пропущены на удлиненных тяговых плечах. И, судя по амбициозным планам и внушительному опыту в кризисном менеджменте Владимира Жмака, это только начало.

На сегодняшний день на удлиненные тяговые плечи переведены участки Знаменка-Клепарова, Полтава-порты Одессы, Волноваха-Николаев, Волноваха-Запорожье, Коростень- Конотоп, Казатин-Конотоп, Николаев-Днепр и некоторые другие.

Какой эффект дает удлинение тяговых плеч «Укрзализныце»? Какие плюсы и минусы такого подхода в организации грузоперевозок? Будем разбираться.

Тот небольшой опыт удлинения плеч локомотивов на практике показал существенный рост производительности тягового подвижного состава, ускорение доставки грузов и сокращение оборота грузовых вагонов. Если конкретней, то сроки доставки грузов сокращаются на 10-20%, а пробег локомотивов увеличивается на 60-120 километров в сутки в зависимости от вида тяги (тепловоз или электровоз). Производительность тепловоза на удлиненных плечах увеличивается на 54%, а электровоза – на 16%.

Важным достоинством удлинения тяговых плеч при грузоперевозках является существенное сокращение количества используемых локомотивов. Экономический эффект от такой работы специалисты сравнивают с затратами на содержание 10 локомотивов в сутки. Отметим, что в условиях дефицита локомотивов и пока что плачевного состояния подвижного состава в целом, «Укрзализныця» нашла оптимальное решение для улучшения финансового состояния компании и повышения качества услуг для клиентов.

Не стоит забывать, что удлинение плеч – это увеличение расстояний и длительности поездок локомотивных бригад, что чревато текучкой кадров и недостатком специалистов. Однако в «Укрзализныце» нашли способ предотвратить эти риски – повышенный тариф оплаты труда и выплата дополнительных премий работникам. Кроме того, работники локомотивных бригад получают выработку большего количества часов за меньшее количество поездок.

А теперь о рисках. Удлинение плеч может привести к ускоренному износу локомотивов из-за увеличения интервалов между техническим обслуживанием, текущим ремонтом. Более тщательное обслуживание в таком случае решает проблему.

Длительные поездки для локомотивных бригад – это всегда повышенная физическая и психологическая нагрузка. Незначительной текучки кадров тут не избежать, но в целом вопрос решается финансовым стимулированием работников.

Эти незначительные минусы вполне перекрываются более многочисленными плюсами технологии. Обратив внимание на нее, Владимир Жмак и его команда уже рапортуют об оптимизации эксплуатационных расходов и сокращении сроков доставки грузов. Способность поднимать предприятие с колен за счет внутренних ресурсов – это настоящий талант, который дан не каждому. «Укрзализныце» в этом плане повезло. Будем следить за дальнейшими результатами.