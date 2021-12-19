Продление карантина: ситуация может затянуться до конца года

21:11 17 Июль Киев, Украина

Президент Украины высказал четкую негативную позицию относительно продления карантина , а как мы знаем, его собираются продлевать. Зеленский призвал сделать максимум для стабильной работы бизнеса, в случае необходимости продления карантинных мер.

Политический эксперт Олег Петровец прокомментировал ситуацию:



"Действовать по ситуации – единственное правильное решение. Нет смысла нагнетать обстановку, пугая людей продлением карантина до конца года. Это однозначно приведет к всенародному возмущению и ударит по рейтингу президентской команды накануне местных выборов. Зеленский это прекрасно понимает, поэтому и осторожничает. Месяц живем, анализируем эпидемиологическую ситуацию – и к концу лета делаем выводы касательно продления карантина на более долгий срок.



Но проблема в другом – уже сейчас люди должны осознавать, что впереди осень, похолодание и, соответственно, ожидаемое увеличение количества заболевших ОРВИ, гриппом и Covid-19. Так или иначе, нас ждет вторая волна эпидемии, к которой мы должны быть готовы.



В конечном итоге, я уверен, что даже через месяц, власть придет к решению о продлении карантина на очередной срок. Возможно, даже до конца года.



Предпринимателям придется смириться с этой реальностью и подстраивать свой бизнес под новый темп жизни. Возможно, частично переводить в онлайн-режим, делать более мобильным и гибким. Хуже, чем было весной в плане полного закрытия предприятий, вряд ли, уже будет".