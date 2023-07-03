Продление карантина и экономика Украины

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, в Украине могут сохраниться некоторые карантинные ограничения даже после завершения последнего этапа выхода из карантина. Такое решение будет приниматься на основе динамики заболеваемости.
По мнению экономиста Андрея Блинова, продление карантина в условиях, когда предприятия будут продолжать работать, не повредит экономике. Об заявил эксперт.
По мнению экономиста Андрея Блинова, продление карантина в условиях, когда предприятия будут продолжать работать, не повредит экономике. Об заявил эксперт.
По мнению эксперта, основной фактор, который ограничивал деловую активность, – ограничение работы транспорта.
Андрей Блинов добавил, что при полноценном функционировании транспорта предприятия не почувствуют последствия, если карантин будет продлен.
Андрей Блинов добавил, что при полноценном функционировании транспорта предприятия не почувствуют последствия, если карантин будет продлен.
Напомним, Минздрав все еще не рекомендует смягчать карантин в 7 областях.
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