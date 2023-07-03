Продление карантина и экономика Украины

17:32 03 июня Киев, Украина



По мнению экономиста Андрея Блинова, продление карантина в условиях, когда По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко , в Украине могут сохраниться некоторые карантинные ограничения даже после завершения последнего этапа выхода из карантина. Такое решение будет приниматься на основе динамики заболеваемости.По мнению экономиста Андрея Блинова, продление карантина в условиях, когда предприятия будут продолжать работать, не повредит экономике. Об заявил эксперт.

«Дело в том, что сейчас карантин продлен до 22 июня уже в том формате, который предусматривает полное открытие предприятий. Уже даже открываются развлекательные центры. Основное техническое давление на предприятия снято: возобновлена работа транспорта и, соответственно, нет ограничений по работе предприятий», – сказал Блинов.

По мнению эксперта, основной фактор, который ограничивал деловую активность, – ограничение работы транспорта.



Андрей Блинов добавил, что при полноценном функционировании транспорта предприятия не почувствуют последствия, если карантин будет продлен.

«Ограничения, которые остались, – отсутствие условий свободного передвижения рабочей силы. Это связано с тем, что на сегодня не восстановлено междугороднее сообщение. Это один из ключевых моментов. Поэтому вопрос – продолжать карантин или нет – будет решаться за день-два до окончания», – резюмировал эксперт.

Напомним, Минздрав все еще не рекомендует смягчать карантин в 7 областях.