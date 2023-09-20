Продажа газа Китаю не покроют убытков «Газпрому»

06:17 16 сентября Киев, Украина

Экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» вырастет в 2023 году более чем на 40%, до 22 млрд кубометров, а в 2024 году он может увеличиться до 30 млрд. Об этом заявил министр энергетики РФ.

В тоже время, на фоне международных санкций и требований «Газпрома» к европейцам перейти на оплату в рублях в 2022 году его экспорт сократился почти вдвое, а до конца 2023 года поставки могут упасть еще в 1,5 раза.

На что рассчитывали в России не понятно. Ведь при всей промышленной мощи Китай, одна страна никак не может компенсировать потери от прекращения экспорта в ЕС, который, между тем, в 2021 году закупил 155 млрд кубометров в год. Если даже представить, что Китай, каким-то образом начал бы поглощать природный газ повсеместно, вплоть до употребления его в пищу китайцами и одна страна смогла бы закупать у России 150 млрд кубометров в год, чтобы хотя бы выйти на один уровень с ЕС, то для этого не существует необходимых мощностей. Конечно, Кремль уже наметил планы по постройке новых газопроводов, однако на их реализацию, при самых оптимистичных оценках, где Пекин принимает активнейшее участие в строительстве, уйдет не меньше 10-и лет.

Как верно подмечают некоторые наблюдатели, ситуация с “переориентировкой на Восток” выглядит будто воры решили украсть вагон водки, продать его за полцены, а деньги пропить.