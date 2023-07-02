Проблемы с демографией в России собираются решать при помощи игрушек

20:48 01 июля Киев, Украина

Безответственное поведение российских властей к пандемии COVID-19 привело к большим количествам жертв среди россиян. Ужесточение законодательства лишило желания продолжать оставаться в РФ. Начало вторжения в 2022 году совместило и приумножило эти тенденции в России.

Люди попросту не хотят рожать детей в стране, где, не сегодня-завтра, сумасшедший диктатор начнет конец света. Россиян отправляют массово на фронт умирать за путинскую гордыню, налоги в стране увеличиваются, инфляция, репрессии, криминал. И это еще не вернулись с войны те, кто оставил там свою психику.

В Кремле, тем не менее, не могут понять – “почему из страны бегут люди, а те, кто остается, не хочет рожать”. Чтобы “исправить” демографический кризис, в России – нет, не разработали новый план по улучшению жизни населения, что было бы логично – там решили начать выпускать кукло-семьи, состоящие из папы, мамы и 3-4 детей. Таким образом, подрастающее поколение, якобы, должно в будущем начать производить на свет несколько детей.

Конечно, с помощью пропаганды можно убедить население в чем угодно, особенно, если это самое население привыкло к потреблению такого контента с телевизора. Вот только в действительности, это вряд ли поможет с демографическими проблемами в РФ. По прогнозам аналитиков, в течение последующих 6 десятилетий, русские перестанут быть “большинством” в России. Их заменят, в основном, жители Средней Азии, которые массово приезжают в эту страну на заработки.