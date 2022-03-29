Проблема Украины не в коррупции, а в судебной системе
13:56 03 ноября Киев, Украина
Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен заявила, что немецкие инвесторы не видят коррупцию главной проблемой Украины, недоработанная судебная ветвь власти - вот что отпугивает инвесторов.
"Что необходимо немецким инвесторам, так это действительно одинаковые правила для всех. То, что всегда пугает наших инвесторов – плохие примеры, когда даже большие немецкие компании в Украине находятся под давлением правоохранительных органов, СБУ. Для нас не понятна причина этого. Компании просто хотят спокойно работать в Украине, дать рабочие места и заработать прибыль. Это тесно связано с судебной реформой. Наши инвесторы говорят мне, что коррупция – это уже не такая большая проблема", – сказала посол.
Как считает Фельдхузен, чтобы привлечь немецкий малый и средний бизнес в Украину, надо им дать хорошие примеры того, что они могут в Украину инвестировать и быть спокойными.
"Когда я раньше работала в Украине, всегда был вопрос возврата НДС, сейчас его нет. Сейчас проблемой является возможность того, что конкуренты идут в суд по совсем непонятным причинам", – добавила она.
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