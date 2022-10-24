Проблема имперского сознания россиян

11:23 24 октября Киев, Украина

Сотни тысяч граждан террористического образования под названием «Россия» покинули свое постоянное место обитания с момента начала полномасштабного вторжения агрессора в Украину. Миграции значительно увеличилась после объявления их “фюрером” мобилизации. Убегая из своей страны в те государства, где дли них до сих пор остаются открытыми границы, россияне начинают выражать недовольство местными правилами, законами, обычаями, архитектурой, сервисом.

Необходимо подчеркнуть, что их недовольство это не просто оценка, а конкретная критика с требованием изменить устоявшиеся обычаи другой страны под россиян. При этом многие из эмигрантов удивляются, почему другие народы их не любят за их критику. По мнению россиян, их должны благодарить за это, ведь они, якобы, указывают на ошибки, после исправления которых, страна станет лучше.

Это есть частью проявления имперского сознания россиян. Они даже не осознают, что поведения других народов, которое они называют “ошибками” может являться народным достоянием, многолетними традициями, частью культуры. Интересно, не потому ли они сбежали из своей любимой России, что доисправляли путинский режим до предела безграничной власти?

Что поразительно, таким сознанием владеют 99,9% россиян – путинисты, демократы, либералы, националисты, богатые, бедные, айтишники – абсолютно любой слой населения. Да, в тех случаях, когда россияне отправляются на отдых, привозят свои деньги в страны с туристической направленностью, на протяжении месяца такое отношение могут вытерпеть. Не зря персонал отелей во всех странах мира боится приезда русских, как дикарей, после которых обязательно приходится устранять беспорядки. Но в ситуации, когда страны, подвергая себя риску, принимают десятки тысяч бегущих от мобилизации россиян, предоставляют им гуманитарную помощь, в ответ видят недовольные лица эмигрантов, невольно задумываешься – а есть ли место этому народу в цивилизованном мире?