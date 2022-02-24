Пробитое дно

Над Беларусью сгущаются тучи. После принудительной посадки самолета рейса ATH-VNO Ryanair в Минске, на котором Роман Протасевич летел из Греции в Литву, режим Лукашенко в глазах мирового сообщества упал еще ниже. Хотя и считалось, что падать ему уже некуда - дно достигнуто. Но Лукашенко доказал, что это не так.
То, что произошло в Белоруссии с бывшим главным редактором NEXTA Протасевичем показательно. В очередной раз зафиксирована новая страшная реальность. Реальность, в которой на фоне ослабления США по факту уже нет никакого международного права. Почему Александр Лукашенко практически захватил и посадил самолет с оппозиционером? Потому что может. Любые санкции, любые ограничения для него будут компенсированы Россией от мероприятий наиболее болезненных (вроде военного вторжения) он также защищен.
С большой долей вероятности этот акт не только планировался, но и осуществлялся совместно с Россией. Чего стоит факт, что за несколько часов до инцидента российским СМИ приказали «подготовиться для публикации важного сообщения». Этот факт напрямую указывает на то, что операция как минимум курировалась из Кремля.
То есть Александр Лукашенко ведет себя крайне грамотно: он использует инструментарий «великой империи», а ответственность на себя берет как лидер небольшой региональной державы.
Остается только вопрос - как Москва попросит Минск расплатиться за благосклонность, и чем Лукашенко отблагодарит Путина за растущие расходы на компенсацию внешнего давления против Белоруссии. Углублением интеграции?
Мировое сообщество крайне обеспокоена таким показательным произволом диктаторского режима Беларуси. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС рассмотрит введение санкций против бизнеса, экономики и авиасектор Беларуси. «Три миллиарда инвестиционной помощи от ЕС Беларуси замороженные до тех пор, пока страна не станет действительно демократической», заявила глава Еврокомиссии. Она назвала неприемлемым инцидент с посадкой самолета в Минске.
При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что Протасевич должен быть немедленно освобожден властями Беларуси.
Восемь руководителей министерств иностранных дел из Великобритании, США и ЕС заявили, что полеты над Беларусью и в Беларусь надо запретить из-за того, что, по их словам, является пиратством. «К проведению расследования мы призываем отстранить Беларусь от Международной организации гражданской авиации и ввести запрет на все полеты над Беларусь, включая полеты в страну и из нее. Использование истребителей для перехвата гражданского рейса Ryanair является актом пиратства. <...> Этот безрассудный поступок подвергал пассажиров и экипаж смертельной опасности », - говорится в заявлении глав комитетов по иностранным делам в законодательных органах восьми стран мира.
Латвийская AirBaltic после инцидента с лайнером Ryanair уже приняла решение не летать над Беларусью. Кроме того, в Литве возбудили дело о захвате самолета. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что вопрос о санкциях против официального Минска будет обсуждаться на саммите стран ЕС 24 мая.
Глава МИД Великобритании заявил, что следует остановить газопровод «Ямал-Европа», так как эта труба «проходит через Белоруссию и дает деньги этом тираническому режима». Кроме того, Лондон рассмотрит санкции против «Северного потока - 2».
Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс объявил в понедельник, что приостановил разрешение «Белавиа» на ежедневные рейсы в лондонский аэропорт Гэтвик, а также распорядился, чтобы британские самолеты дальнейшем избегали воздушного пространства Беларуси.
Минтранс Литвы заявил, что авиакомпании LOT (польский), WizzAir (венгерская), Air Baltic (латвийская) добровольно избегают белорусского неба. А Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не будет пропускать авиарейсы, в маршруте которых пролет через белорусское небо.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал произошедшее «серьезным и опасным инцидентом». Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил «возмутительный поступок» и заявил, что администрация президента Джо Байдена «координирует с партнерами дальнейшие шаги».
Председатель Комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес выступил с заявлением некоторых своих коллег из европейского парламента, в которых осудил «акт пиратства» и призвал запретить полеты над территорией Беларуси.
«Евросоюз должен отреагировать на этот очередной инцидент и, наконец, ввести санкции против белорусских госкомпаний, которые уже находятся в списке санкций США. Этот инцидент показывает, что Лукашенко использует любые средства для жестокого подавления свободы слова », - подчеркнул эксперт немецкой фракции« зеленых »по Восточной Европе Мануэль Саррацин.
Террористическая акция Лукашенко открыла новый этап противостояния демократического мира и диктаторских режимов. На очереди новые санкции и контрсанкции. Кремль уже заявил, что Россия не оставит Беларусь «в беде». «Рука руку моет». Но Путин сделает все возможное для того, чтобы использовать инцидент в свою пользу. Ведь маска «миротворца» - это одна из его самых любимых масок в том болезненном театре собственного воображения, в котором он так самозабвенно играет.
То, что произошло в Белоруссии с бывшим главным редактором NEXTA Протасевичем показательно. В очередной раз зафиксирована новая страшная реальность. Реальность, в которой на фоне ослабления США по факту уже нет никакого международного права. Почему Александр Лукашенко практически захватил и посадил самолет с оппозиционером? Потому что может. Любые санкции, любые ограничения для него будут компенсированы Россией от мероприятий наиболее болезненных (вроде военного вторжения) он также защищен.
С большой долей вероятности этот акт не только планировался, но и осуществлялся совместно с Россией. Чего стоит факт, что за несколько часов до инцидента российским СМИ приказали «подготовиться для публикации важного сообщения». Этот факт напрямую указывает на то, что операция как минимум курировалась из Кремля.
То есть Александр Лукашенко ведет себя крайне грамотно: он использует инструментарий «великой империи», а ответственность на себя берет как лидер небольшой региональной державы.
Остается только вопрос - как Москва попросит Минск расплатиться за благосклонность, и чем Лукашенко отблагодарит Путина за растущие расходы на компенсацию внешнего давления против Белоруссии. Углублением интеграции?
Мировое сообщество крайне обеспокоена таким показательным произволом диктаторского режима Беларуси. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС рассмотрит введение санкций против бизнеса, экономики и авиасектор Беларуси. «Три миллиарда инвестиционной помощи от ЕС Беларуси замороженные до тех пор, пока страна не станет действительно демократической», заявила глава Еврокомиссии. Она назвала неприемлемым инцидент с посадкой самолета в Минске.
При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что Протасевич должен быть немедленно освобожден властями Беларуси.
Восемь руководителей министерств иностранных дел из Великобритании, США и ЕС заявили, что полеты над Беларусью и в Беларусь надо запретить из-за того, что, по их словам, является пиратством. «К проведению расследования мы призываем отстранить Беларусь от Международной организации гражданской авиации и ввести запрет на все полеты над Беларусь, включая полеты в страну и из нее. Использование истребителей для перехвата гражданского рейса Ryanair является актом пиратства. <...> Этот безрассудный поступок подвергал пассажиров и экипаж смертельной опасности », - говорится в заявлении глав комитетов по иностранным делам в законодательных органах восьми стран мира.
Латвийская AirBaltic после инцидента с лайнером Ryanair уже приняла решение не летать над Беларусью. Кроме того, в Литве возбудили дело о захвате самолета. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что вопрос о санкциях против официального Минска будет обсуждаться на саммите стран ЕС 24 мая.
Глава МИД Великобритании заявил, что следует остановить газопровод «Ямал-Европа», так как эта труба «проходит через Белоруссию и дает деньги этом тираническому режима». Кроме того, Лондон рассмотрит санкции против «Северного потока - 2».
Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс объявил в понедельник, что приостановил разрешение «Белавиа» на ежедневные рейсы в лондонский аэропорт Гэтвик, а также распорядился, чтобы британские самолеты дальнейшем избегали воздушного пространства Беларуси.
Минтранс Литвы заявил, что авиакомпании LOT (польский), WizzAir (венгерская), Air Baltic (латвийская) добровольно избегают белорусского неба. А Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не будет пропускать авиарейсы, в маршруте которых пролет через белорусское небо.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал произошедшее «серьезным и опасным инцидентом». Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил «возмутительный поступок» и заявил, что администрация президента Джо Байдена «координирует с партнерами дальнейшие шаги».
Председатель Комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес выступил с заявлением некоторых своих коллег из европейского парламента, в которых осудил «акт пиратства» и призвал запретить полеты над территорией Беларуси.
«Евросоюз должен отреагировать на этот очередной инцидент и, наконец, ввести санкции против белорусских госкомпаний, которые уже находятся в списке санкций США. Этот инцидент показывает, что Лукашенко использует любые средства для жестокого подавления свободы слова », - подчеркнул эксперт немецкой фракции« зеленых »по Восточной Европе Мануэль Саррацин.
Террористическая акция Лукашенко открыла новый этап противостояния демократического мира и диктаторских режимов. На очереди новые санкции и контрсанкции. Кремль уже заявил, что Россия не оставит Беларусь «в беде». «Рука руку моет». Но Путин сделает все возможное для того, чтобы использовать инцидент в свою пользу. Ведь маска «миротворца» - это одна из его самых любимых масок в том болезненном театре собственного воображения, в котором он так самозабвенно играет.
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