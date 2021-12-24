Привлечение Фокина к переговорам по Донбассу оценил Кравчук

По мнению главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука, новый переговорщик от Украины Витольд Фокин будет налаживать взаимодействие с жителями Донбасса в ОРДЛО и по всей стране.

"Его главная задача, на этом акцентировали внимание и президент Зеленский, и руководитель Офиса президента Ермак, - это взаимодействие и координация переговоров между институтами гражданского общества, между гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях, и тех жителях Донбасса, которые живут на остальной территории Украины, а их уже около 1,5 млн человек. Также многие переселились и за границу", - сказал он.

Кравчук отметил, что для решения ситуации на Донбассе важно знать не только мнение "руководителей этих образований" или РФ, а и отношение жителей региона, ставших переселенцами.

"Этот вопрос Витольда Фокина. Потому что он житель Донбасса, с 16 лет работал в шахтах, был премьер-министром Украины, участником Беловежских переговоров. Фокин хорошо знает Донбасс, этих людей, у него много там контактов. Я думаю, что в данном случае его возможности и способность к такому спокойному, компромиссному, аналитическому подходу будут полезными для этого дела. Я сегодня подал представление президенту Украины, чтобы Витольда Павловича Фокина назначили первым заместителем главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе", - указал Кравчук.

Как известно, указ президента о назначении Фокина был подписан сегодня.

О своих функциях на переговорах рассказал и сам Фокин.