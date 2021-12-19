Притулу ждет судьба Вакарчука

После заявления Сергея Притулы, о том, что он баллотируется в мэры Киева, общественность отреагировала по-разному. Так, телеведущий Дмитрий Спивак считает, что Притула рискует повторить "политический опыт" Святослава Вакарчука.
По его мнению, Сергей Притула мог бы стать мэром столицы только при президенте Святославе Вакарчуке, чего в “обозримом будущем не будет точно”. И даже в этом случае его каденция обернулась бы для Киева потерянным временем, а для самого Притулы — испорченной репутацией.
Он также негативно оценил перспективы выдвижения шоумена Олега Филимонова кандидатом в мэры Одессы от партии “Слуга народа”.
Напомним, 11 августа на съезде партии “Голос” Сергей Притула объявил о решении баллотироваться на пост городского головы Киева.
Несмотря на отсутствие политического опыта, Сергей Притула имеет близкие связи с политическим истеблишментом. Он зять влиятельного донецкого бизнесмена-застройщика Виктора Сопельника и свояк миллионера, экс-регионала и депутата Виталия Хомутынника.
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