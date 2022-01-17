Природные пожары: в 97% виноваты люди

19:14 04 Сентябрь Киев, Украина

Практически во всех лесных пожарах виновны люди и неправильное ведение сельского хозяйства.

Так считает профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, директор Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергей Зибцев.

“В большинстве случаев это человеческий фактор . В лесах — это туристы и посетители леса, и пожары с полей. Основная причина пожаров в Украине — это пожары на сельхозземлях. Если зайти на сайт ГСЧС, то можно увидеть, как пожарные каждый день тушат стерню. Как это получается: фермер убрал пшеницу, фермер сжигает стерню, чтобы перепахать на осень. Штрафы сейчас подняли до 150 тысяч гривен за поджог сельхозполей, соответственно, это привело к тому, что палят, но не контролируют. Подпалили и убежали”, — рассказывает Зибцев.

По его словам, вот эти пожары заходят в леса и достигают катастрофических размеров.

“Пожар в Луганской области (в июле - ред.) — 8 тысяч гектар сгорело, 6 погибших, а все началось с того, что фермер решил почистить свой участок. То же самое в Чернобыле и Житомирской области. То есть, основная причина — неправильное ведение сельского хозяйства. Вторая причина — это окурки, посетители леса с шашлыками, транспорт, прочее”, — добавил он.

Профессор отметил, что из-за природного фактора, например, от удара молнии, пожары практически не случаются.