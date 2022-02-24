Приобрести или сдать в приют? Животные на карантине

09:27 01 Октябрь Киев, Украина

Исследование, проведенное учеными из Университета Йорке показало, что домашние любимцы снижают уровень стресса во время карантина почти у 90% из 6000 опрошенных.



К сожалению, украинцы не только не начали брать в семьи новых животных по европейскому образцу. Многие начали сдавать в приюты любимцев, живших у них ранее. Это показывают результаты опроса компании COLLAR.



"Животных, которых оставляют владельцы, стало гораздо больше, даже по сравнению с прошлым годом", - говорит Дмитрий Киркевич, сотрудник БФ Happy Paw.



По данным крупнейшего в Украине приюта "Сириус", в марте, в начале карантина, новые дома нашло 31 животное, а в июне - всего 18.



За период карантина количество животных в приюте выросла на 17% - это 549 животных.





В ходе опроса, исследователи выделили три сновные причины отказа от животных:



- в начале карантина прошла волна ложной информации о том, что



Вторая и третья причина приобрели свою актуальность в летние месяцы, но преобладают до сих пор:



- это переезды в более безопасные в плане болезни регионы; К сожалению, украинцы не только не начали брать в семьи новых животных по европейскому образцу. Многие начали сдавать в приюты любимцев, живших у них ранее. Это показывают результаты опроса компании COLLAR."Животных, которых оставляют владельцы, стало гораздо больше, даже по сравнению с прошлым годом", - говорит Дмитрий Киркевич, сотрудник БФ Happy Paw.По данным крупнейшего в Украине приюта "Сириус", в марте, в начале карантина, новые дома нашло 31 животное, а в июне - всего 18.За период карантина количество животных в приюте выросла на 17% - это 549 животных.В ходе опроса, исследователи выделили три сновные причины отказа от животных:- в начале карантина прошла волна ложной информации о том, что животные могут распространять COVID-19. В результате чего, напуганные семьи, особенно с пожилыми родителями, детьми и другими членами группы риска, начали массово искать своим животным новые убежища.Вторая и третья причина приобрели свою актуальность в летние месяцы, но преобладают до сих пор:- это переезды в более безопасные в плане болезни регионы;

- потеря работы, когда у ледей нет экономической возможности содержать животных.



Но среди украинцев много и неравнодушных, которые собирают продолжают выделять средства на нужды приютов для животных.



Обычно такие сборы проходят в соцсетях. Часто такие приюты просят настроить регулярные небольшие платежи с банковских карточек.



Это позволит им покрывать текущие расходы. Если вы можете тратить небольшую сумму раз в определенное время - поищите группу такого убежища в Facebook.





